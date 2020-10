ന്യൂനമർദ്ദം അറബിക്കടലിൽ ചേർന്ന് വീണ്ടും തീവ്രമായേക്കും; ‘അപൂർവ’മെന്ന് ഗവേഷകർ

പാലക്കാട്∙ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒക്ടോബർ 9ന് രൂപംകെ‍ാണ്ട ശക്തമായ ന്യൂനമർദ്ദം 1000 കിലേ‍ാമീറ്റർ കരയ്ക്കു നടുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അറബിക്കടലിലെത്തി വീണ്ടും തീവ്രമായേക്കും. ആൻഡമൻ തീരത്ത് ആരംഭിച്ച ന്യൂനമർദ്ദം ആന്ധ്ര, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തെക്കുഭാഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അറബിക്കടലിലാണു ചേരുക. ഇത്രയും ദൂരം കരയിലൂടെ ന്യൂനമർദ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

സാധാരണ വെള്ളം കയറാത്ത ഹൈദരബാദിലും പരിസരത്തും വെളളപെ‍ാക്കം ഉണ്ടായതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മലയേ‍ാരങ്ങളിലും വടക്കൻ ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും കനത്ത മഴയുണ്ടാകും. തമിഴ്നാട്ടിലും അതിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാടും പെരുമഴ പെയ്തേക്കാം. മുംബൈയിൽ വെള്ളപെ‍ാക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു മുകളിലാണ് ഇപ്പേ‍ാൾ ന്യൂനമർദ്ദമുള്ളത്.



വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മർദ്ദം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടേ‍ാടെ അറബിക്കടലിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം. തുടർന്ന് അത് വീണ്ടും തീവ്രമാകാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇപ്പേ‍ാൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെയാണ് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയെ‍ാരു ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സൂചനകൾ ഉള്ളതായും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷ സീസണിൽ സാധാരണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു.



തുലാവർഷം ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത്തവണ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതായാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം നടത്തിയ യേ‍ാഗത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിഗമനം. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ തുലാവർഷം സാധാരണയിലും വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ വിലയിരുത്തി. തുലാവർഷ സീസണിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കൃഷിയിറക്കുന്നത്.



English Summary : Depression in Arabian sea may become more severe