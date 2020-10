കൊച്ചി∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടിസ് നൽകിയതിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കർ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇ‍ഡി എടുത്ത കേസിൽ അറസ്റ്റിനു സാധ്യത മുന്നില്‍ കണ്ടാണ്‌ നീക്കം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിവശങ്കർ കൊച്ചിയിലെത്തി ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ എസ്. രാജീവിനെ സമീപിച്ച് നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരായ കേസിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ ഇടപെടൽ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതിനാൽ ഹാജരാകാൻ ശിവശങ്കറിനോട് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണ സംഘവും ശിവശങ്കറിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റുണ്ടായേക്കും എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നീക്കം. താൻ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ശിവശങ്കർ ഇതുവരെ. ഇതിനു മുമ്പ് എൻഐഎ ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഇതേ അഭിഭാഷകനെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടതിനാൽ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങിയിരുന്നു.

കസ്റ്റംസ് ഇന്നലെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് വന്നാൽ മതി എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടുതൽ തെളിവു ശേഖരണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നീട്ടി വച്ചത് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ശിവശങ്കർ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ മറുപടി നൽകാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിലും കൃത്യമായ തെളിവുകളുമായി അന്വേഷണ സംഘം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മുന്നിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന രീതി. വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത് കുരുക്കു മുറുക്കുമെന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ശിവശങ്കർ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: M Sivasankar appear before high court for anticipatory bail