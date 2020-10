ഇടതിനൊപ്പം തന്നെ; യുഡിഎഫുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല: മാണി സി. കാപ്പൻ

കോട്ടയം∙ എൻസിപി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുമെന്നു മാണി സി.കാപ്പൻ എംഎൽഎ. സംസ്ഥാന–ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഇക്കാര്യത്തൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. യുഡിഎഫുമായി ചർച്ച നടത്തി എന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. പാലാ അടക്കം ഒരു സീറ്റിനെക്കുറിച്ചും എൽഡിഎഫിൽ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. ചർച്ച നടക്കാത്ത കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ഉപാധിയും വച്ചിട്ടില്ലെന്നു ജോസ് കെ.മാണി തന്നെ പറയുന്നു. പാലാ ചങ്കാണെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല. ജോസ് കെ മാണിയുടെ വരവ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: No discussion with UDF says Mani C Kappan MLA