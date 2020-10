ലക്‌നൗ/ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ബിജെപി മുന്‍ എംപിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനി മൊഴിമാറ്റി. ലക്‌നൗവില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രത്യേക കോടതിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി മൊഴി മാറ്റിയത്. ബലാത്സംഗക്കുറ്റം ചുമത്തി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിന്മയാനന്ദിനു ഫെബ്രുവരിയില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.



അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക കോടതി മുമ്പാകെ എത്തിയപ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടി മുമ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാന്‍ തയാറായില്ല. കൂറുമാറിയ പെണ്‍കുട്ടിക്കെതിരെ സിആര്‍പിസി 340 വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും വാദം കേള്‍ക്കും.

തന്നെ ഒരു വര്‍ഷത്തോളം ചിന്മയാനന്ദ് ലൈംഗികചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടി മുമ്പ് ആരോപിച്ചിരുന്നത്. ചിന്മയാനന്ദിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിയമവിദ്യാര്‍ഥിനിയായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 5നാണ് ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ പെണ്‍കുട്ടി പരാതി നല്‍കിയത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതായെന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബം ചിന്മയാനന്ദ് ആണ് പീഡനത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ചിന്മയാനന്ദിനെ 2019 സെപ്റ്റംബര്‍ 20ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപ തട്ടാനാണ് പെണ്‍കുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ചിന്മയാനന്ദിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടു കേസുകളിലും നവംബര്‍ 6ന് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. ഡിസംബറില്‍ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ ചിന്മയാനന്ദിനും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. പീഡനത്തിരയായ വിവരം പെണ്‍കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കാതിരുന്നതില്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ച ജസ്റ്റിസ് രാഹുല്‍ ചതുര്‍വേദി സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

