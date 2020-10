ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനീസ് സൈനികര്‍ മുഴുവന്‍ മനസും ശക്തിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചു യുദ്ധത്തിനു തയാറെടുക്കാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിന്‍ പിങ്ങിന്റെ ആഹ്വാനം. തെക്കന്‍ പ്രവിശ്യയായ ഗുവാങ്‌ഡോങ്ങിലെ സൈനികകേന്ദ്രത്തില്‍ നടത്തിയ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് യുദ്ധസജ്ജരാകാന്‍ ഷീ സൈനികര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. അതീവജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും തികഞ്ഞ വിശ്വാസ്യതയോടെയും ആത്മാര്‍ഥതയോടെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



തായ്‌വാന്‍ പ്രശ്‌നത്തില്‍ അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം മൂര്‍ച്ഛിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷീ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലെത്തി ജവാന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ഹൈ മൊബിലിറ്റി ആര്‍ട്ടിലറി റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഉള്‍പ്പെടെ അത്യാധുനികമായ മൂന്ന് ആയുധങ്ങള്‍ തായ്‌വാനു നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തായ്‌വാന് ആയുധങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഉടനടി റദ്ദാക്കണമെന്നും യുഎസ്-തായ്‌വാന്‍ സൈനിക സഹകരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തായ്‌വാന്‍ തങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണെന്നാണ് ചൈനയുടെ അവകാശവാദം. ആവശ്യമെങ്കില്‍ തായ്‌വാന്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ സൈനിക നടപടി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഷീ ചിന്‍ പിങ് നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല. അതേസമയം ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിലെത്തിയതിനുശേഷം ചൈനയുടെ എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ച് തായ്‌വാനുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സൈനികശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തി ചൈനയെ നേരിടാനാണ് അമേരിക്ക തായ്‌വാനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം. കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ഓഗസ്റ്റില്‍ യുഎസ് ഹെല്‍ത്ത് ആന്‍ഡ് ഹ്യൂമന്‍ സര്‍വീസസ് സെക്രട്ടറി അലക്‌സ് അസര്‍ തായ്‌വാന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ ആദ്യമായി തായ്‌വാനിലെത്തുന്ന മുതിര്‍ന്ന യുഎസ് ഇദ്യോഗസ്ഥനാണ് അലക്‌സ് അസര്‍.

അതേസമയം തായ്‌വാനു ചുറ്റും സൈനിക സന്നാഹം ശക്തമാക്കിയാണു ചൈന മറുപടി നല്‍കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറില്‍ 40 ചൈനീസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് തായ്‌വാനു സമീപത്തുകൂടി പറന്നത്. സൈനിക ഭീഷണിയെന്നാണ് തായ്‌വാന്‍ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ് വെന്‍ ഇതിനോടു പ്രതികരിച്ചത്.

