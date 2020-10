കൊച്ചി∙ ചേരാനെല്ലൂരിൽ മദ്യപാനത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വഴക്കിനിടെ അച്ഛനും മകനും പരസ്പരം വെട്ടി പരുക്കേൽപിച്ചു. ചേരാനെല്ലൂർ വിഷ്ണുപുരം സ്വദേശികളായ ഭരതൻ, മകൻ വിഷ്ണു എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. വയറിൽ സാരമായി പരുക്കേറ്റ ഭരതനെയും തലയിൽ പരുക്കേറ്റ വിഷ്ണുവിനെയും കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചേരാനെല്ലൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

