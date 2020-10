മോർച്ചറിയിൽനിന്ന് പ്രസവമുറിയിലേക്ക്; 20 സെക്കൻഡിൽ എല്ലാം മാറിമറഞ്ഞതെങ്ങനെ?

ഇന്ന് ലോക കൈകഴുകൽ ദിനം. 20 സെക്കന്‍ഡ് കൈകഴുകിയാൽ സ്വന്തം ജീവനും ലോകത്തിന്റെ ആരോഗ്യസുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കോവി‌ഡ്‌കാലത്ത് ഏറെ പ്രസക്തമാണ് ഒക്ടോബർ 15ലെ ഈ ദിനാചരണം. 2008 മുതലാണ് യുണിസെഫും വേൾഡ് ബാങ്കും ലോകപ്രശസ്ത കമ്പനികളും ആശുപത്രികളും സര്‍വകലാശാലകളും ചേർന്ന ഗ്ലോബൽ ഹാൻഡ്‌‌വാഷിങ് കൂട്ടായ്മയുടെ (ജിഎച്ച്പി) നേതൃത്വത്തിൽ കൈകഴുകൽ ദിനം രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

1800കളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി കൈകഴുകലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പ്രാധാന്യം ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത്. അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മമാരിൽ 30 ശതമാനവും ഗർഭാശയത്തിൽ അണുബാധയേറ്റു മരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. അണുബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ആർക്കുമായില്ല. എന്നാൽ ഹംഗേറിയൻ ഡോക്ടറായ ഇഗ്നസ് സെമ്മൽവൈസ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളും ഡോക്ടർമാരും ലേബർ റൂമിലേക്കു വരുന്നതു പലപ്പോഴും മോർച്ചറിയിൽനിന്നായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് സോപ്പിട്ടു കൈകഴുകിയായിരുന്നു അവർ വന്നിരുന്നത്. മോർച്ചറിയിൽനിന്ന് ലേബർ റൂമിലേക്കുള്ള ആ വരവിലാണ് അപകടം പതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇഗ്നസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

സഹപ്രവർത്തകരോടും വിദ്യാർഥികളോടും നിർബന്ധമായും കൈകഴുകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചല്ല മറിച്ച് ക്ലോറിൻ ലായനിയിൽ വേണമായിരുന്നു കൈകഴുകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം കർശനമായി നടപ്പാക്കിയതോടെ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് മരണനിരക്ക് ഒരു ശതമാനത്തിലേക്കു താഴ്‌ന്നു. വൃത്തിഹീനമായതും മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇടപഴകിയതുമായ കൈകൊണ്ട് പ്രസവമെടുത്തപ്പോഴായിരുന്നു പലർക്കും അണുബാധയേറ്റത്. എന്നാൽ ഇഗ്നസിന്റെ ഈ കണ്ടെത്തൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചതെന്നു മാത്രം. കോവിഡ് കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഗൂഗിൾ ഒരു ഡൂഡിൽ തയാറാക്കി ഇഗ്നസിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു.

1854ൽ ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിനിടെ, നഴ്‌സായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലും കൈകഴുകലിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ സൈനികർ കോളറ ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ സൈനികർക്കായി ശുദ്ധജലവും വൃത്തിയുള്ള ടവ്വലും സോപ്പുമെല്ലാം ഉറപ്പാക്കി. സൈനികരെ പരിചരിക്കുന്ന എല്ലാ നഴ്‌സുമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇടയ്ക്കിടെ കൈകഴുകണമെന്നു കർശനമായി നിർദേശിച്ചു. ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയും രക്ഷാതീരത്തെത്തിയെ ജീവനുകളെപ്പറ്റിയും തന്റെ ‘നോട്ട്സ് ഓൺ നഴ്‌സിങ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഫ്ലോറൻസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ (പെയിന്റിങ്)

ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും സംഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങളിൽ നാലിലൊന്നും വയറിളക്കവും ന്യുമോണിയയും കാരണമാണ്. അഞ്ചു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള ഏകദേശം 14 ലക്ഷം കുട്ടികൾ പ്രതിവർഷം ഇത്തരത്തിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളിലും അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരിലും കൃത്യമായ കൈകഴുകൽ ഉറപ്പാക്കിയാല്‍ ഈ മരണത്തിലെ 65 ശതമാനവും കുറയ്ക്കാനാകും. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ 79 കോടി ജനങ്ങൾക്കും, അതായത് ലോകജനസംഖ്യയുടെ 11%, കുടിക്കാനുള്ള ശുദ്ധജലം പോലും ലഭ്യമല്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏകദേശം 180 കോടി പേർക്ക് ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങളുമില്ല. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 25% വരുന്ന ഇവരോട് ദിനംപ്രതി കൃത്യമായി കൈകഴുകണമെന്ന് എങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചോദിക്കുന്നു.

സമാനമായ അവസ്ഥ കോവിഡ്‌കാലത്ത് മുംബൈയിലെ ചേരികളിലും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. കൈകഴുകലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിനു ചേരികളിലെത്തിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരോട് കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ കുടിവെള്ളം പോലും കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി. സ്വന്തം ജീവനും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ജീവനും രക്ഷിക്കാൻ കോവിഡ്‌കാലത്ത് രണ്ടു ‘മരുന്നുകളേ’ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ– ഒന്ന് മാസ്‌ക്കും പിന്നൊന്ന് കൃത്യമായുള്ള കൈകഴുകലും. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് അതു പോലും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തവണ ലോക കൈകഴുകൽ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശവും ‘കൈകളുടെ ശുചിത്വം എല്ലാവരിലും’ എന്നതാണ്.

ശരിയായ സമയത്ത്, ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകഴുകിയാൽ അതൊരു വാക്‌സിന്റെ ഫലം ചെയ്യുുമെന്നും നാം കോവിഡിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 20 സെക്കൻഡ് കൈകഴുകിയാൽ മതി കൊറോണവൈറസ് പരത്തുന്ന കോവിഡിനെയും ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ പരത്തുന്ന മറ്റു മാരകരോഗങ്ങളെയും പറപറത്താം. കൊറോണവൈറസിന്റെ പുറത്തെ സ്തരം സോപ്പുപ്രയോഗത്തിലൂടെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനാലാണ് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമായി കൈകഴുകൽ മാറിയത്. ബാക്ടീരിയകളെയും മറ്റും കൈകളിൽനിന്ന് തെന്നിത്തെറിപ്പിച്ചു കളയാനും സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൈകഴുകൽ സഹായിക്കും.

ലോകത്ത് 85% പകർച്ചവ്യാധികളും സ്പർശനത്തിലൂടെ പകരാമെന്ന് യുകെയിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കെയർ എക്‌സലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇത്തരം ശ്വാസകോശ–ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ 25–50 ശതമാനവും കൈകഴുകലിലൂടെ മാത്രം പ്രതിരോധിക്കാനാകും. ആശുപത്രികളിൽ കൃത്യമായ കൈകഴുകലിലൂടെ രക്തത്തിലെ അണുബാധയും മുറിവുകൾ പഴുക്കുന്നതും ന്യുമോണിയയും ഉൾപ്പെടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. പല ആശുപത്രികളിലും ഓരോ രോഗിയെയും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ഡോക്ടർമാർ കൈകഴുകുന്നതും പതിവാണ്. എത്ര വലിയ ആരോഗ്യ സാങ്കേതികതയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാലും കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാനായില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പാളുമെന്നത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതിനാലാണിത്–കൊറോണക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച്.

