മുത്തശ്ശിയുടെ തല വെട്ടിമാറ്റി, ആന്തരികാവയവങ്ങൾ നിലത്ത് വിതറി യുവാവ്

മുംബൈ∙ മുത്തശ്ശിയെ കൊലപ്പെടുത്തി തലവെ‌‌ട്ടിയെടുത്ത്് ഊണുമേശയിൽവച്ച് യുവാവ്. മുംബൈയിലാണ് 25കാരനായ ക്രിസ്റ്റഫർ ഡയസ് മുത്തശ്ശിയെ കൊന്ന് തല വെട്ടി ഊണുമേശയിൽ വയ്ക്കുകയും ആന്തരികാവയവങ്ങൾ നാലുപാടും ചിതറുകയും ചെയ്തത്. ലഹരിമോചന കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് സംഭവം.

കൊലയ്ക്കുശേഷം ക്രിസ്റ്റഫർ ഡയസ് ഗോവയിലുള്ള പിതാവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മുംബൈയിലെ വസതിയിലെത്തി. വീടിനകത്തേക്കു പ്രവേശിച്ച പിതാവ് രക്തം തളംകെട്ടിയതിന് സമീപമിരിക്കുന്ന മകനെയാണ് കാണ്ടത്. എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിയെ ഞാൻ കൊന്നുവെന്നു പറയുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എന്തിനാണ് മുത്തശ്ശിയെ കൊന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനോനില തെറ്റിയയാളിനെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയത്. 18 മാസമായി ലഹരിമോചന കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. ലഹരിമോചന കേന്ദ്രത്തിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇസ്രയേലിലാണ് ജോലിചെയ്യുന്നത്. പിതാവ് കഴിഞ്ഞയിടയ്ക്ക് നാ‌ട്ടിലെത്തിയിരുന്നു – പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ മുത്തശ്ശി മുംബൈയിലായിരുന്നു താമസം. ഇവരുടെ വീടിന്റെ മുകൾനിലയിൽ ബന്ധുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരാരും സംഭവം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

English Summary: Mumbai 'Drug Addict' Chops Granny's Head, Keeps it on Dining Table with Internal Organs Strewn on Floor