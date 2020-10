‘ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയത് തെറ്റ്’; നികുതി തുക മുഴുവൻ അടച്ച് രജനീകാന്ത്

ചെന്നൈ∙ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന്റെ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെ വസ്തു നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് നടൻ രജനീകാന്ത്. കോടതിക്കു പകരം ചെന്നൈ കോർപറേഷനേയാണ് സമീപിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും തന്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നെന്നും രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു. അനുഭവമാണ് പാഠമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഹർജി പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ‘രാഘവേന്ദ്ര മണ്ഡപം വസ്തു നികുതി...കോർപറേഷനോടാണ് അഭ്യർഥിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ തെറ്റ് ഒഴവാക്കാമായിരുന്നു. അനുഭവമാണ് പാഠം’– രജനീകാന്ത് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



കോടമ്പാക്കത്തെ രാഘവേന്ദ്ര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിനു മാർച്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശികയായി 6.5 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന ചെന്നൈ കോർപറേഷൻ നോട്ടിസിനെതിരെയാണു രജനി ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്. കോവിഡ് കാലത്ത് വരുമാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കോർപറേഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാര്‍ച്ച് മാസം വരെ മുന്‍കൂറായി നല്‍കിയ തുക മടക്കിനല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്റെ അപേക്ഷയ്ക്ക് കോര്‍പറേഷന്‍ മറുപടി നല്‍കാത്തതിനാലാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് രജനീകാന്ത് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



താങ്കളുടെ നിവേദനം തീർപ്പാക്കണമെന്നു കോർപറേഷൻ അധികൃതരോട് നിർദേശിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റു ജോലികളൊന്നും കോടതിക്കില്ല എന്നാണോ കരുതുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അനിത സുമന്ത് ചോദിച്ചത്. കോർപറേഷൻ അധികൃതർക്കു ഹർജിക്കാരൻ നിവേദനം നൽകിയതു കഴിഞ്ഞ മാസം 23ന്. മറുപടിക്കു കാക്കാതെ തിരക്കിട്ടു കോടതിയിലേക്കു വന്നത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചു.



സമയം പാഴാക്കുകയാണോയെന്നു ചോദിച്ച കോടതി, ചെലവു സഹിതം പരാതി തള്ളുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെയാണ് താരം ഹർജി പിൻവലിച്ചത്. കോടതി വിമർശിച്ചതോടെ കോർപറേഷൻ ചുമത്തിയ 6.5 ലക്ഷം രൂപ രജനീകാന്ത് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.



