വിപണി കൂപ്പുകുത്തി: സെൻസെക്സ് 1066 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ; നിഫ്റ്റി 290 പോയിന്റ് താഴ്ന്നു

മുംബൈ∙ ആഭ്യന്തര ഓഹരിവിപണിയിൽ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർച്ചയായി 10 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന റാലി ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തിൽ തകർന്നുപോയി. സെൻസെക്സ് 1066.33 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 39,728.41ലും നിഫ്റ്റി 290.60 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 11,680.40ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ആഗോള വിപണികളിലെ നഷ്ടവും യൂറോപ്പിലെങ്ങും രൂക്ഷമായ കോവിഡ് വ്യാപനവുമാണ് വിപണിയെ തകർത്തത്. ലോക വിപണിയെ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ബാധിക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ.

English Summary: Market Latest Updates: As Sensex Tumbles 1,066 Points, Worst Day For Markets In 3 Weeks Amid Global Selloff