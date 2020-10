റേഷൻ കട അനുവദിക്കുന്നതിൽ സംഘർഷം; ബിജെപിക്കാരന്റെ വെടിയേറ്റയാൾ മരിച്ചു

ബല്ലിയ ∙ ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ബല്ലിയയിൽ പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ മുന്നിൽവച്ച് ഒരാൾ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. റേഷൻ കടകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ വഴക്കിലാണ് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായത്. ധീരേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ വെടിയേറ്റ് 46കാരനായ ജയ്പ്രകാശാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബിജെപി അംഗവും എംഎൽഎ സുരേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ അടുത്തയാളുമാണ് കൊലയാളി എന്നാണ് വിവരം.

സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന അധികാരികളെയെല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തരവിട്ടു. സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു യോഗം നടന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ടു.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിരവധി പേരുണ്ടായിരുന്നെന്നും 3 റൗണ്ട് വെടിവച്ചെന്നുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്. വെടിയൊച്ചകേട്ട് എല്ലാവരും ചിതറിയോടുന്നതും കാണാം. സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് റേഷന്‍ കടകളുടെ വിതരണം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചതായി സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു.

കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ സഹോദരൻ ഇരുപതോളം പേർക്കെതിരെ പരാതി നൽകി. എന്നാൽ ഇതുവരെ ആർക്കെതിരെയും കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary : UP BJP MLA's Aide Allegedly Shoots Man Dead, Officials To Be Suspended