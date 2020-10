നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളി: പ്രതികളോട് 28ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ മന്ത്രിമാരായ ഇ.പി.ജയരാജൻ, കെ.ടി.ജലീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ മാസം 28ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശം. ആറു പ്രതികളും ഹാജരായാൽ കുറ്റപത്രം അന്നു തന്നെ വായിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



കെ.ടി.ജലീലും ഇ.പി.ജയരാജനും ഇന്ന് കോടതിയിൽ എത്തിയില്ല. കേസിൽ നേരത്തെ ജാമ്യം എടുത്ത മുൻ എംഎൽഎമാരായ കെ.അജിത്, കെ.കുഞ്ഞഹമ്മദ്, സി.കെ.സദാശിവൻ, ശിവൻകുട്ടി എന്നിവരും കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല. ഇതിൽ കോടതി അതൃപ്‌തി അറിയിച്ചു. കേസ് പിൻവലിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ നൽകിയ അപേക്ഷ തള്ളാൻ കാരണമായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ വീഴ്ചയാണെന്ന് കാട്ടി പ്രതി ശിവൻകുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റിയിരുന്നു. പകരം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായത് ജയിൽ കുമാർ ആയിരുന്നു.

നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളിക്കിടെ സ്‌പീക്കറുടെ കസേര, എമർജൻസി ലാംബ്‌, മൈക്ക് യൂണിറ്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക്, മോണിറ്റർ, ഹെഡ്‍ഫോൺ എന്നിവ നശിപ്പിച്ചത് കാരണം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്.

English Summary: Uproar in Kerala Assembly: Defendants must appear on 28th, says court