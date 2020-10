കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നു; കേരളമടക്കം 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലക്ക് കേന്ദ്രസംഘം

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ- കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം കേരളം, കര്‍ണാടക, രാജസ്ഥാന്‍, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നതതല കേന്ദ്ര സംഘങ്ങളെ അയയ്ക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പുതിയ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഓരോ സംഘത്തിലും ഒരു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (അതത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നോഡല്‍ ഓഫിസര്‍), പൊതുജനാരോഗ്യകാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്‍, രോഗബാധ തടയാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനായും സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന, ചികിത്സാനിര്‍വഹണ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനായുള്ള ആരോഗ്യവിദഗ്ധന്‍ എന്നിവരുണ്ടാകും. കേരളത്തിലേക്കുള്ള സംഘത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ആർഒഎച്ച്എഫ്ഡബ്ല്യു ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോ. രുചി ജയ്നും സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രി റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിനിലെ ഡോ. പ്രഫ. കുമാർ ഗുപ്തയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്, നിരീക്ഷണം, പരിശോധന, രോഗവ്യാപന നിയന്ത്രണ നടപടികള്‍, രോഗബാധിതരുടെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കു കേന്ദ്ര സംഘം പിന്തുണയേകും. സമയബന്ധിതമായ രോഗനിര്‍ണയവും തുടര്‍നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികള്‍ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കും.

കേരളത്തിലെ ആകെ രോഗബാധിതര്‍ 3,17,929 ആണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗികളുടെ 4.3% ആണ്. ദശലക്ഷത്തിലെ രോഗികള്‍ 8906 ആണ്. ആകെ രോഗമുക്തര്‍ 2,22,231. ചികിത്സയിലുള്ളത് 94,609 പേരാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1089. മരണനിരക്ക് 0.34 ശതമാനവും ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയില്‍ 31 മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കര്‍ണാടകത്തില്‍ ആകെ 7,43,848 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ദേശീയതലത്തിലെ 10.1%. ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയില്‍ 11,010 കേസുകളാണുള്ളത്. 6,20,008 രോഗികള്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചു. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 83.35%. ചികിത്സയിലുള്ളത് 1,13,557 പേര്‍. (ദേശീയതലത്തിലെ 14.1%). 10,283 മരണവും 1.38% മരണനിരക്കും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയില്‍ 152 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

രാജസ്ഥാനില്‍ ആകെ 1,67,279 രോഗബാധിതരുണ്ട്. (രാജ്യത്താകെയുള്ള രോഗബാധിതരുടെ 2.3%). ദശലക്ഷത്തില്‍ 2,064 രോഗികള്‍. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 86.07%. 1,43,984 പേരാണ് രോഗമുക്തരായത്. നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത് 21,587 പേര്‍ (ദേശീയതലത്തിലുള്ളതിന്റെ 2.7%). മരണസംഖ്യ 1,708; മരണ നിരക്ക് 1.02%; ദശലക്ഷത്തിലെ മരണസംഖ്യ 21.

ബംഗാളില്‍ ആകെ രോഗബാധിതര്‍ 3,09,417 (ദേശീയതലത്തിലുള്ളതിന്റെ 4.2%). ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയില്‍ 3,106 രോഗികള്‍. ആകെ രോഗമുക്തര്‍ 2,71,563. മുക്തിനിരക്ക് 87.77%. 31,984 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയില്‍. രാജ്യത്തുള്ളതിന്റെ 4 ശതമാനമാണിത്. ആകെ മരണം 5,870; മരണനിരക്ക് 1.90%, ദശലക്ഷത്തിലെ മരണം 59.

ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ ആകെ 1,53,515 രോഗബാധിതര്‍ (രാജ്യത്തുള്ളതിന്റെ 2.1%), ദശലക്ഷത്തിലെ രോഗികള്‍ 5,215. രോഗമുക്തര്‍ 1,23,943. മുക്തി നിരക്ക് 80.74%. ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതിന്റെ 3.5% ആയ 28,187 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആകെ 1385 മരണം; മരണനിരക്ക് 0.90%. ദശലക്ഷത്തില്‍ 47 മരണം.

