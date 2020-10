മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി കമൽ ഹാസൻ; രജനി-കമൽ സഖ്യം രാഷ്ട്രീയത്തിലും?

ചെന്നൈ∙ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് കമൽ ഹാസനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേരിടാൻ മക്കൾ നീതി മയ്യം നിർവാഹക സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സഖ്യം, വിവിധ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കമൽ ഹാസനെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി. കന്യാകുമാരി ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സസരിക്കാനും തീരുമാനമായി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3.77% വോട്ടു നേടിയ മക്കൾ നീതി മയ്യം ചെന്നൈയും കോയമ്പത്തൂരുമുൾപ്പെടെ നഗര മേഖലയിൽ കരുത്തു കാട്ടിയിരുന്നു.

സമാന മനസ്കരായ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമാകാമെന്നു പാർട്ടി നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാണു കമൽ ഹാസനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. രജനീകാന്ത് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, വെള്ളിത്തിരയിൽ വൻ ഹിറ്റായ രജനി-കമൽ സഖ്യം രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുണ്ടാകുമോയെന്ന ചർച്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറെക്കാലമായുണ്ട്. ഇരുവരും ഇതുവരെ സഖ്യ സാധ്യത തള്ളിയിട്ടില്ല.



താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനില്ലെന്നും യോഗ്യനായ ആളെ ആ കസേരയിലിരുത്തുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും രജനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, രജനി- കമൽ സഖ്യം പൂർണമായും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഡിഎംകെ, അണ്ണാഡിഎംകെ മുന്നണിയിൽ അതൃപ്തരായ ചെറു കക്ഷികളേയും മക്കൾ നീതി മയ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സഖ്യ കക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടി തീരുമാനമായ ശേഷമായിരിക്കും പാർട്ടി മത്സസരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.



English Summary : Tamil Nadu state elections 2021: Kamal Haasan announced to be CM candidate from MNM