കോട്ടയം∙ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച നാലു സീറ്റിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് എന്‍സിപി. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കും. എന്‍സിപി മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ അവകാശമുന്നയിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ലെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ടി.പി.പീതാംബരന്‍ പറഞ്ഞു. ജോസ് കെ.മാണിയുടെ വരവ് എന്‍സിപിക്ക് ദോഷമല്ല. സിപിഎം പാലാ സീറ്റ് ജോസ് പക്ഷത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : NCP on pala seat and Kerala congress(M) entry to LDF