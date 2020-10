‘എന്റെ ഹൃദയം തുറക്കൂ, മോദിജിയെ കാണാം; ഹനുമാന് രാമനോടുള്ള ഭക്തിപോലെ’

പട്ന∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുടെ പേരിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ നേതാക്കളിൽ നിന്നേൽക്കേണ്ടി വന്ന പരാമർശങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ബിജെപിയുമൊന്നിച്ച് സർക്കാരുണ്ടാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് എൽജെപി നേതാവ് ചിരാഗ് പാസ്വാൻ. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് മോദിയുടെ രാമന്റെ ‘ഹനുമാനാ’ണ് താനെന്നും ചിരാഗ് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

‘പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ഹനുമാന് രാമനോടുള്ള ഭക്തി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ നിങ്ങളെന്റെ ഹൃദയം തുറന്നാൽ അതിൽ മോദിജീയെ കാണാൻ സാധിക്കും’– ചിരാഗ് പറഞ്ഞു. അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലുള്ള നിതീഷ് കുമാറിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.



തന്റെ പിതാവിനെ നിതീഷ് കുമാർ അപമാനിച്ചെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ പോലും നിതീഷ് തയാറായില്ലെന്നും തന്നോടും അമ്മയോടും ഒരു വാക്കു പോലും പറഞ്ഞില്ലെന്നും ചിരാഗ് പരാതിപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് എൽജെപി നേതാവും ചിരാഗിന്റെ പിതാവുമായ റാം വിലാസ് പാസ്വാൻ അന്തരിച്ചത്.

റാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പട്നയിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ കണ്ടതായേ ഭാവിച്ചില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ തൊട്ടു, എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്നെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. അത് അവിടെ നിന്നവരെല്ലാം കണ്ടെന്നും ചിരാഗ് പറഞ്ഞു.



