ലക്‌നൗ∙ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി ഡല്‍ഹിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന് ഹത്രസില്‍ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം. ഗ്രാമത്തില്‍നിന്നു മാറാന്‍ സഹായിക്കണമെന്ന് യുപി സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു. കേസ് ഡല്‍ഹിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും സഹായിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു.



കേസ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത സിബിഐ സംഘം കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി ഗ്രാമത്തില്‍ തമ്പടിച്ച് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നാലു പ്രതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ പ്രതികളുടെയും വീട്ടില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തി. പ്രതികളിലൊരാളായ ലുവ്കുശിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് ചുവപ്പു പുരണ്ട വസ്ത്രം കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. രക്തക്കറയാണെന്ന് സിബിഐ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലുവ്കുശിന്റെ സഹോദരന്‍ ഒരു ഫാക്ടറിയില്‍ പെയിന്റര്‍ ആണെന്നും വസ്ത്രത്തില്‍ കണ്ടത് ചുവന്ന ചായമാണെന്നു കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ വീട്ടില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തിയിരുന്നു. പെയിന്ററായ മൂത്ത സഹോദരന്റെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതെന്നും ലുവ്കുശിന്റെ സഹോദരന്‍ ലളിത് പറഞ്ഞു.

യുപി സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അടുത്തു തന്നെ സര്‍ക്കാരിനു റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറുമെന്ന് അറിയിച്ചു. കേസ് സിബിഐക്കു കൈമാറിയെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം തുടര്‍ന്നിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 29നു ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം രാത്രി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പൊലീസ് സംസ്‌കരിച്ചത് വന്‍വിവാദമായിരുന്നു. പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച തങ്ങളെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷമാണ് സംസ്‌കാരം നടത്തിയതെന്നു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

