ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ 2022ല്‍ മാത്രം: ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ

ജനീവ ∙ ആരോഗ്യമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരുമായവർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സീൻ ലഭിക്കാൻ 2022 വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ, കോവിഡ് അപകടകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യം വാക്സീൻ നൽകുകയെന്നും സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു.

അടുത്ത ജനുവരി ആദ്യമോ ഏപ്രിൽ ആദ്യമോ കോവിഡ് വാക്സീൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ എല്ലാം പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നതെന്നും എന്നാൽ അതങ്ങനെതന്നെയാകണമെന്നില്ലെന്നും സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു. ‘പലയിടത്തുനിന്നും പല അഭിപ്രായങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് വാക്സീൻ ലഭിക്കാൻ 2022 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.’ – ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ.‌

കോവിഡ് യുവാക്കളെയും ബാധിക്കാം, മരണകാരണമാകുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, പ്രായമുള്ളവരെയോ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരെയോ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കോവിഡ് മാരകമാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം അഭൂതപൂർവമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർക്കാരുകളും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കമുള്ളവരും വാക്സീൻ അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുള്ളവരുടെ മുൻഗണനപ്പട്ടിക തയാറാക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മറ്റുമാവും അതിൽ ആദ്യം. തൊട്ടുപിന്നിൽ മുതിർ‌ന്നവരും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരും. ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പട്ടികയുടെ അവസാനമാകുമെന്നും സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു.

ലോകത്തെ 7 ബില്യൻ ആളുകൾക്കു നൽകാനും മാത്രമുള്ള വാക്സീൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമായേക്കില്ലെന്ന് യുനിസെഫിന്റെ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ മേധാവി റോബിൻ നാന്തി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും വിദ്യാർഥികളു‌ം ആദ്യം വാക്സീൻ ലഭിക്കേണ്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഈ പകർച്ചവ്യാധിക്കൊപ്പം നാം കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



