ബെംഗളൂരു കലാപം; കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം മൂലം: കുറ്റപത്രം

ബെംഗളൂരു∙ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ വിവാദ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ നഗരത്തിൽ നടന്ന കലാപം കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം മൂലമെന്നു ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം. നേരത്തെയുള്ള പകതീർക്കാൻ വിവാദ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കത്തെ ഉപയോഗിച്ചെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ബെംഗളൂരു കലാപത്തിൽ 2 കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഉൾപ്പടെ പ്രതിചേർത്താണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പ്രാഥമിക കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. മുൻ മേയർ ആർ.സമ്പത്ത് രാജ്, അബ്ദുൽ രഹീബ് സഹീർ എന്നിവരുടെ പേരാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉള്ളത്. കേസിലെ 51 ഉം 52 ഉം പ്രതികളാണ് ഇവർ.

ഇവർ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണ് കലാപത്തിൽ അവസാനിച്ചതെന്നാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തൽ. മതവിദ്വേഷ പോസ്റ്റിന്റെ പേരിലുണ്ടായ തർക്കത്തെ മുതലാക്കിയെന്നും എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കലാപത്തിനു നേതാക്കൾ കൂട്ടുനിന്നെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.



നേതാക്കളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കലാപത്തെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി സൂചന ലഭിച്ചിട്ടും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല, എസ്ഡിപിഐയുമായി ബന്ധം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് 11 നടന്ന കലാപത്തിൽ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 50 ഓളം പൊലീസുകാർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 850 പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.



English Summary: Bengaluru violence: Chargesheet says political rivalry within Congress led to riots