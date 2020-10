മുംബൈ∙ മുംബൈയിൽ നിന്നു 410 കിലോമീറ്റർ അകലെ ജൽഗാവിൽ സഹോദരങ്ങളായ 4 കുട്ടികളെ അജ്ഞാതൻ മഴു ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നു. സംഗീത (13), രാഹുൽ (11), അനിൽ (8), നാനി (6) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

റാവേർ താലൂക്കിലെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് കുട്ടികളെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുവിന്റെ മരണാനന്തര കർമങ്ങൾക്കു മൂത്ത പുത്രനൊപ്പം മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണു സംഭവം. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



