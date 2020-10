ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി 19ന് വയനാട്ടിൽ എത്തും

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തന്റെ മണ്ഡലമായ വയനാട്ടിൽ‌ എത്തും. മണ്ഡലത്തിലെ കോവി‍ഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും സന്ദർശനമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

19ന് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തും. ഇവിടെനിന്ന് റോഡ് മാർഗം മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിലെത്തി കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

ഇതിനുശേഷം കൽപ്പറ്റയിലെ സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ രാത്രി തങ്ങും. 20ന് വയനാട് കലക്ടറേറ്റിലെ കോവിഡ‍് അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മടങ്ങും. 21ന് മാനന്തവാടിയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച ശേഷം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും.

English Summary: Rahul Gandhi To Visit His Lok Sabha Constituency In Kerala On October 19