സർക്കാർ ജോലി തട്ടിയെടുക്കാൻ പിതാവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം; മകൻ പിടിയിൽ

ജയ്പുർ ∙ സർക്കാർ ജോലി തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനായി പിതാവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച മകൻ അറസ്റ്റിൽ. 28കാരനായ അങ്കിത് പാലിവാൽ, സുഹൃത്ത് നിഖിൽ എന്നിവരാണ് അങ്കിതിന്റെ പിതാവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനു പിടിയിലായത്. ഒരു ടിവി സീരിയലിനെ അനുകരിച്ചായിരുന്നു പ്രതികളുടെ കൊലപാതകശ്രമം.

സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ രാകേശ് പാലിവാലിനെ സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കവെ കല്ലെറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി നിഖിൽ ആണു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഹെൽമറ്റ് വച്ചിരുന്നതിനാൽ രാകേശ് പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രതി എത്തിയ സ്കൂട്ടറിന്റെ നമ്പർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രാകേശിന്റെ സുഹൃത്ത് നൽകിയ വിവരങ്ങളാണു പ്രതികളെ കുടുക്കിയത്.



പ്രതികൾ ഇരുവരും ചേർന്നു പദ്ധതിയിട്ട റസ്റ്ററന്റ് തുടങ്ങാൻ പണം നൽകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അങ്കിതാണു പിതാവിനെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കിയത്. അങ്കിതിന്റെ പ്രണയബന്ധം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതും പിതാവിനോടുള്ള ശത്രുതയ്ക്കു കാരണമായതായി പ്രതികൾ മൊഴി നൽകിയെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Rajasthan man arrested for trying to kill father to get government job, say police