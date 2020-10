വിവാഹവാഗ്ദാനം നിരസിച്ചു; ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കൂട്ടൂകാരിയെ കിണറ്റിലിട്ട യുവാവ് പിടിയിൽ

ബെംഗളൂരു∙ ഒരു മാസം മുൻപ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ ദേവനഹള്ളി സ്വദേശി ആദർശ് (22) അറസ്റ്റിൽ. 60 അടിയോളം ആഴമുള്ള കിണറ്റിൽ 22 വയസ്സുകാരി കഴിഞ്ഞതു 3 ദിവസം. ആദർശിനെ കാണാനായി കോലാറിലെ മാലൂരിൽ നിന്നു ദേവനഹള്ളിയിൽ എത്തിയതാണു യുവതി.

വിവാഹവാഗ്ദാനം നിരസിച്ചതോടെ രംഗനാഥപുരയിലെ കൃഷിയിടത്തിലെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടു കടന്നെന്നാണു പരാതി. യുവതിയുടെ അലർച്ച കേട്ടു ഗ്രാമീണരിൽ ചിലരാണു രക്ഷിച്ചത്. കിണറ്റിനുള്ളിൽ വളർന്നു നിന്ന ചെടികളിൽ പിടിച്ചാണു 3 ദിവസം കിടന്നതെന്നു യുവതി പറഞ്ഞു.

