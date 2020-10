ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് എത്തിയ തീർഥാടകന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട∙ ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലയ്ക്കലിൽ നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകനെ റാന്നിയിലെ സിഎഫ്എൽടിസിയിലേക്ക് മാറ്റി.

തുലാമാസ പൂജയ്ക്കായി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രനട വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തുറന്നത്. 21 വരെ പൂജയുണ്ട്. 250 പേർക്കാണ് ദിവസവും ദർശനം. പൊലീസിന്റെ വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത വർക്കു മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് അനുമതി . 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകണം.അതിനു മുൻപുള്ളതാണെങ്കിൽ നിലയ്ക്കലിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തണം.

