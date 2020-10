സ്ത്രീധന തർക്കം: ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അധ്യാപകൻ കൊലപ്പെടുത്തി കിണറ്റിൽ തള്ളി

മേദിനിനഗർ/മുസാഫർനഗർ∙ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരില്‍ ജാർഖണ്ഡിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും രണ്ടു മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ തള്ളി. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ വഴക്കിനെത്തുടർന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ. സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ ആശിഷ് പാണ്ഡെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ പലാമു ജില്ലയിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഭാര്യ സോണി ദേവി(25), മക്കളായ സമൃദ്ധി (5), സംദർഷി (3) എന്നിവരെയാണു കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. തുടർന്ന് ദേശീയപാത 75ന്റെ സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു.

വീട്ടുകാരുടെ അറിവോടെയായിരുന്നു കൊലപാതകമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ആശിഷിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളായ നാലു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ബിഷ്‌റാംപുർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കാണ്മാനില്ലെന്നു കാണിച്ച്, കൊലപാതകം മൂടിവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമവും ആശിഷ് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കാണാതാകൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യംചെയ്യലിനിടെ ആശിഷ് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

2014ൽ കല്യാണം കഴിച്ചതു മുതൽ മകളെ ആശിഷ് ശാരീരികമായും മാനസികവുമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് സോണിയുടെ മാതാപിതാക്കളും പരാതി നൽകിയതാണ് വഴിത്തിരിവായത്. സോണിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥലം സ്ത്രീധനമായി നൽകണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആവശ്യം. ഇത് നിരസിച്ചതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു കൊലപാതകമെന്നാണു കരുതുന്നത്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖട്ടൗളിയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയായ ഭാര്യയെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഖുഷ്‌മുനയാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭർത്താവ് ഫിറോസ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇരുവർക്കും രണ്ടു കുട്ടികളുമുണ്ട്. 10 വർഷം മുൻപാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. അന്നു മുതൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ വഴക്കാണെന്നും ഖ്ഷ്‌മുനയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. ഫിറോസിനെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുപിയിൽത്തന്നെ ബുധാനയിൽ ഭർത്താവിനെ മദ്യപിക്കുന്നതിൽനിന്നു തടഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശനിയാഴ്‍ച മരണത്തിനു പിന്നാലെ ഭർത്താവ് ദേവേന്ദർ ഭാര്യ പുഷ്‌പയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. മരണവിവരം വീട്ടുകാരെയോ പൊലീസിനെയോ അറിയിച്ചതുമില്ല.

തുടർന്നാണ് പുഷ്പയുടെ വീട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയത്. കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് ദേവേന്ദറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ചിതയിൽനിന്നു മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനിയായ ദേവേന്ദർ ഭാര്യയെ മർദിക്കുന്നതു പതിവായിരുന്നെന്ന് വീട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary: J'khand teacher strangles wife, 2 children to death; UP Man shoots dead wife for more dowry