പരാജയപ്പെട്ടാൽ രാജ്യം വിട്ടേക്കുമെന്ന് ട്രംപ്; വാക്ക് പാലിക്കുമോയെന്ന് ബൈഡൻ

മേക്കൻ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി രുചിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തനീക്കീ രാജ്യംതന്നെ വിടേണ്ടി വരുമെന്ന കടുത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോൺൾഡ് ട്രംപ്. ഫ്ലോറിഡയിലും ജോർജിയയിലും നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന. ബൈഡനെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അയാൾ രാജ്യത്ത് കമ്യൂണിസം പടർത്തുമെന്നും ക്രിമിനലുകളായ കുടിയേറ്റക്കാരാൽ യുഎസ് നിറയുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

‘പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം സ്ഥാനാർഥിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നത് കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് എനിക്ക് നൽകുന്നത്. ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്താകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ? ഞാനെന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നോ? എനിക്ക് അതത്ര സുഖകരമായി തോന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രാജ്യം തന്നെ വിടും. എനിക്കറിയില്ല’– ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇയോവയിലും മിനസോട്ടയിലും ഒഹിയോയിലും ഫ്ളോറിഡയിലും നോർത്ത് കരോലിനയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ സമാനമായ പരാമർശങ്ങൾ ട്രംപ് നടത്തിയിരുന്നു. ട്രംപ് ഇവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു വിഡിയോയാക്കി ബൈഡനും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘വാക്കു പാലിക്കുമോ’ എന്നാണ് ബൈഡൻ ചോദിച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 18 ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ നാലു വർഷം മുൻപ് ട്രംപ് വിജയിച്ച തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തവണ എത്രമാത്രം വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനയാണ് ഈ പ്രസ്താവന. വോട്ടെടുപ്പ് കുറയുകയും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ട്രംപ് തന്റെ റിപബ്ലിക്കൻ അടിത്തറയിൽ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ വീഴ്ചയാണ് ട്രംപിനെതിരെ പ്രധാന ആയുധമായി ബൈഡൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

English Summary : "Could You Imagine If I Lose? I May Have To Leave The Country": Trump