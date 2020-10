പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളെ ചൊല്ലി സിപിഎമ്മിനു പരാതിപ്രവാഹം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളെ ചൊല്ലി ഇടതുപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനയിലും സിപിഎമ്മിലും പരാതിപ്രവാഹം. പാർട്ടി സഹയാത്രികരായ സംഘടന അംഗങ്ങളെ പോലും തുടർച്ചയായി സ്ഥലംമാറ്റിയതോടെ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനും സിപിഎം ജില്ലാ, സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾക്കു മുന്നിലും പരാതികൾ എത്തി.



2 മാസം മുൻപ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘടനാ നേതാവിനെ ഉൾപ്പെടെ ചിലരെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും മറ്റും സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഒരു വനിത ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ ജില്ല വിട്ടു സ്ഥലംമാറ്റി. ഇവരെല്ലാം സംഘടനയ്ക്കു നൽകിയ പരാതികളിൽ നടപടി ഉണ്ടാകാതിരുന്നതോടെയാണു പാർട്ടി ഓഫിസിലേക്കും പരാതികൾ എത്തിയത്. സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവിനു ലഭിച്ച പരാതി ഇദ്ദേഹം മുക്കി എന്നാണ് ആക്ഷേപം.

ഡ്രൈവറായി സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച പാർട്ടി സഹയാത്രികനാണ് ഏറെ നാളായി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഇയാൾ 5 വർഷം പൂർത്തിയാകും മുൻപ് അന്തർജില്ലാസ്ഥലംമാറ്റം വാങ്ങി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ എത്തിയതു നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

പിന്നീടാണ് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്കു തിരികെ പോകണമായിരുന്നെങ്കിലും സ്വാധീനം മൂലം ഡയറക്ടറേറ്റിൽ തുടർന്നു. പരാതിയെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ തദ്ദേശവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇയാളെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സ്ഥലംമാറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ല. തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനാലാണു സ്ഥലംമാറ്റം നടക്കാതിരുന്നത് എന്നു പറയുന്നു.

അതിനിടെ ജീവനക്കാരിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എതിരെ കയർ ഡയറക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻജിഒ യൂണിയൻ പ്രതിഷേധം നടത്തി. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഗസറ്റഡ് ഓഫിസ് സംഘടനാ നേതാവു കൂടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

English Summary: Complaints to CPM over transfers in Panchayat Directorate