എറണാകുളം∙ ഓക്സിജന്‍ കിട്ടാതെ രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബന്ധുക്കള്‍ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണം. സത്യം പറഞ്ഞവര്‍ക്ക് എതിരെയല്ലെന്നും പരാതിയിൽ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

കളമശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ നഴ്സിങ് ഓഫിസര്‍ ജലജകുമാരിയെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെയാണ് ഹാരിസിന്റെ കുടുംബം രംഗത്തുവന്നത്. കോവിഡ് രോഗി ഓക്സിജന്‍ കിട്ടാതെ മരിച്ചെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് ജലജയായിരുന്നു. നടപടി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനുശേഷമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ പറഞ്ഞു.



കളമശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഫോര്‍ട്ട്്കൊച്ചി സ്വദേശി മരിച്ചത് ഒാക്സിജന്‍ കിട്ടാതെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നഴ്സിങ് ഒാഫിസറുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ നഴ്സുമാര്‍ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നല്‍കിയ ശബ്ദസന്ദേശമാണെന്നും ചികിത്സാപിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നഴ്സിങ് ഒാഫിസര്‍ വിശദീകരിച്ചു. മനോരമ ന്യൂസ് വാര്‍ത്തയെത്തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.



English Summary : Death of the patient due to lack of oxygen : Family demands action against accused