‘ഏഷ്യ– പസഫിക്കിൽ ശക്തമായ രാജ്യമാകാൻ ചൈന; യുഎസിനു കോവിഡ് തിരിച്ചടിയായി’

സിഡ്നി ∙ ഏഷ്യ – പസഫിക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യമെന്ന നിലയിലേക്ക് ചൈന മുന്നേറുന്നതായി പഠനം. ഏഷ്യ–പസഫിക് മേഖലയിലെ ഒന്നാം ശക്തിയെന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള യുഎസിനെ മറികടക്കാൻ സാധ്യതയുണർത്തിയാണ് ചൈനയുടെ മുന്നേറ്റം. കോവിഡ് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിലുള്ള പോരായ്മകൾ യുഎസിന്റെ സൂപ്പർ പവർ എന്ന പ്രതിച്ഛായയിൽ ഇടിവുണ്ടാക്കിയതായും സിഡ്നി ആസ്ഥാനമായ ലോവി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 2020 ഏഷ്യ പവർ ഇൻഡക്സ് എന്ന റിപ്പോർ‍ട്ടിൽ പറയുന്നു.

26 രാജ്യങ്ങളും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പട്ടികയിൽ ജപ്പാനാണ് മൂന്നാമത്. ഇന്ത്യ നാലാമതും. കോവിഡ് ആഘാതത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യ പതറിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇത് മേഖലയില്‍ ചൈനയ്ക്ക് തന്ത്രപരമായ നേട്ടം നൽകിയെന്നു വിലയിരുത്തുന്ന പഠനം, 2030 ൽ ചൈനയുടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഉത്പാദനത്തിന്റെ 40% ഇന്ത്യ നേടുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ 2030 ൽ ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ 50% നേടുമെന്നായിരുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിലെ ആർജവമില്ലായ്മയ്ക്കൊപ്പം വ്യാപാരക്കരാറുകളിലെ തർക്കവും പല രാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളുമായുള്ള ധാരണകളിൽനിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പിൻമാറ്റവും യുഎസിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കു മങ്ങലേൽപ്പിച്ചതായി പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹെർവ് ലെമാഹ്യു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോവിഡിനു മുൻപുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്കു യുഎസ് സാമ്പത്തികരംഗം മടങ്ങാൻ 2024 വരെ സമയമെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതേസമയം, കോവിഡ് ഏൽപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിൽനിന്ന് 2020 ൽ തന്നെ ചൈന മുക്തമാകും. ഇത് വരും ദശാബ്ദത്തിൽ ചൈനയുടെ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിനു സഹായിക്കും. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യം ഇപ്പോഴും യുഎസ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് യുഎസും ചൈനയുമായി 10 പോയിന്റ് ആയിരുന്ന അന്തരം ഇപ്പോൾ പകുതിയായി കുറഞ്ഞതായും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

English Summary: India, 4th Most Powerful in Asia, Cedes Strategic Ground To China: Report