ബല്ലിയ വെടിവയ്പ്പ്: അന്വേഷണത്തിൽനിന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ മാറിനിൽക്കണമെന്ന് നഡ്ഡ

ന്യൂഡൽഹി∙ യുപിയിലെ ബല്ലിയയിൽ അനുയായി വെടിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ബിജെപി എംഎൽഎ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ. ബൈറിയ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ സുരേന്ദ്ര സിങ്ങാണ് അനുയായിയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. സിങ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിശദീകരണം തേടി. വിഷയത്തിൽ നഡ്ഡ യുപി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സ്വതന്ത്ര ദേവ് സിങ്ങിനോട് സംസാരിക്കുകയും അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകണമെന്നും സ്വതന്ത്ര ദേവ് സിങ്ങിനോട് നഡ്ഡ അറിയിച്ചതായി വാർത്താ എജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം, വെടിവച്ച ധീരേന്ദ്ര സിങ് ഞായറാഴ്ച അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ബല്ലിയ ജില്ലയിൽ റേഷൻ കടകൾ അനുവദിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ വാക്കുതർക്കത്തെത്തുടർന്ന് ധീരേന്ദ്ര സിങ് വെടിവച്ചത്. കേസിൽ ‘ഏകപക്ഷീയ’ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകരുതെന്നായിരുന്നു സുരേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവന.

അതേസമയം, തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ധീരേന്ദ്ര സിങ്ങിനെ 14 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

