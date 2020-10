കേരളത്തിനു പുറമേ ജയ്പൂർ, ഡൽഹി സ്വർണക്കടത്തു കേസുകളിലും എൻഐഎ അന്വേഷണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി നയതന്ത്ര ബാഗേജിൽ സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ രണ്ട് സ്വർണക്കടത്തു കേസുകളിൽ കൂടി എൻഐഎ (ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി) അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ജയ്പൂരിലും ഡൽഹിയിലും സ്വർണം പിടിച്ച കേസുകളാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കു കൈമാറിയത്. രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് ജൂലൈ മൂന്നിന് 18.5 കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ച കേസിലും ഡൽഹിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് ഡിആര്‍ഐ (ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജന്‍സ്) 83 കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ച കേസിലുമാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.



രാജ്യാന്തര ഗൂഢാലോചന ഈ രണ്ടു കേസുകളിലും ഉള്ളതായി എൻഐഎ സംശയിക്കുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ചാര ഏജൻസിയായ ഐ‌എസ്‌ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകൾക്കു സ്വർണക്കടത്തിൽ പങ്കുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നതായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി നയതന്ത്ര ബാഗേജിൽ സ്വർണം കടത്തിയ കേസിലാണ്. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനു പണം കണ്ടെത്താനാണു വ്യാപകമായി സ്വർണക്കടത്തുന്നതെന്ന കേന്ദ്ര നിഗമനത്തിനു പിന്നാലെയാണു കേരളത്തിനു പുറമേ ജയ്പൂരിലെയും ഡൽഹിയിലെയും സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. മൂന്ന് കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും സൂചനകളില്ല.



എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി കെ.ടി. റമീസിനു ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ അധോലോക സംഘവുമായുള്ള (‍‍ഡി കമ്പനി) ബന്ധത്തിനു സൂചന ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം എൻഐഎ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: After Kerala smuggling racket, NIA probes international terror links in 2 more gold seizure cases