പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയമായി; സമരങ്ങൾക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ചിലര്‍ പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതമാണു രോഗവ്യാപനമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തില്‍ വ്യാപകമായി സമരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. മാസ്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചും സമരത്തിനിറങ്ങാന്‍ പരസ്യമായ ആഹ്വാനങ്ങളുണ്ടായി. മാസ്കില്ലാതെ കൂടിക്കുഴഞ്ഞും പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചും കോവിഡ് പ്രതിരോധം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നു വരുത്തിത്തീര്‍ത്തു.

ഒരു ഭാഗത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ അനാവശ്യ അരാജക സമരങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നേതാക്കളും പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരും ഇങ്ങനെ പെരുമാറുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തെറ്റായ ബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടില്ലേ? പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയമായതിന്‍റെ ദുരന്തമാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത്.



കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി എപ്പോഴും കേരളത്തെ പ്രശംസിച്ച ആളാണ്. രോഗവ്യാപനം കൂടിയത് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ വിമർശനത്തിനു പുറമേ പോസിറ്റീവായ കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ ഉത്സവങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാകും. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മാതൃകയായ കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ രോഗം കൂടിയത് അത്തരമൊരു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സംഭവിച്ചതാണ് എന്നാണ് മന്ത്രി കാണുന്നത്.



അത് മറ്റു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചത്. ഓണാഘോഷം നടന്നു എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഓണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടായ പരിപാടികളോ കൂടിച്ചേരലോ നടന്നില്ല. ഓണാഘോഷമല്ല, ശാരീരിക അകലവും പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിക്കാത്തതിന്റെ ദുരന്തഘട്ടമാണു കേരളം നേരിടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു.



English Summary : Some are trying to sabotage covid defence activities, says CM Pinarayi Vijayan