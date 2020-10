തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റ് നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധം: രമേശ് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റ് നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ലൈഫ് പദ്ധതി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അഴിമതിയെല്ലാം മൂടിവയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ വിചിത്ര നടപടിയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല.

ഓഡിറ്റിങ് നിര്‍ത്തിവയ്കുക മാത്രമല്ല ഇതുവരെ നടത്തിയ ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തു വിടുന്നത് തടയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചാൽ മാത്രം ഓഡിറ്റ് പുനരാരംഭിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് ഇത്തരം നിര്‍ദേശം നൽകാനുള്ള അധികാരമില്ല. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. 15–ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശം ലഭിച്ചില്ല എന്നതാണ് കാരണമായി പറയുന്നത്. ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് എന്തിനാണ് ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ അനുമതിയെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ച് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റിങ് വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധനകാര്യ കമ്മിഷന്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ വര്‍ഷവും നടന്നു വരുന്ന സാധാരണ പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിനു ഓഡിറ്റിങ് നിര്‍ത്തിവയ്‌ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary: Plan to drop local body auditing is illegal says Ramesh Chennithala