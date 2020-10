അയർലൻഡിൽ ലോക്ഡൗൺ; വീണ്ടും അടച്ചിടുന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യം

ഡബ്ലിൻ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടാമതും അടച്ചിടാൻ അയർലൻഡ്. കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ വീണ്ടും നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യമാണ് അയർലൻഡ്. രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലേക്കു പോകുകയാണെന്നും സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അയർലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി മൈക്കിൾ മാർട്ടിൻ അറിയിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ ആറാഴ്ചത്തേക്കാണു ലോക്ഡൗൺ. അവശ്യസർവീസുകൾ അല്ലാത്ത എല്ലാ ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടണമെന്നും ബാറകളും റസ്റ്ററന്റുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽതന്നെ കഴിയണമെന്നും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കു മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുമാണ് അറിയിപ്പ്.

താമസസ്ഥലത്തിന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ മാത്രമേ വ്യായാമത്തിനു പോകാൻ അനുവദമുള്ളൂ. ദൂരപരിധി ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് പിഴ ഈടാക്കും. 25 ശതമാനം ആളുകളുമായി പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കും. കുട്ടികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും ഭാവി നഷ്ടമാകരുതെന്ന് കരുതിയാണ് സ്കൂളുകളും ശിശുപരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

മറ്റുവീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്നവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഏകാന്തതയും ഒഴിവാക്കാൻ ‘സോഷ്യൽ ബബിൾ’ പരിപാടി ഏർപ്പെടുത്തും. നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ അർഥവത്തായ രീതിയിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാർച്ചിലും രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

