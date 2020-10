തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 6591 പേര്‍ക്കാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തൃശൂര്‍ 896, കോഴിക്കോട് 806, മലപ്പുറം 786, എറണാകുളം 644, ആലപ്പുഴ 592, കൊല്ലം 569, കോട്ടയം 473, തിരുവനന്തപുരം 470, പാലക്കാട് 403, കണ്ണൂര്‍ 400, പത്തനംതിട്ട 248, കാസര്‍കോട് 145, വയനാട് 87, ഇടുക്കി 72 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിലെ രോഗബാധ.

തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 470 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 360 പേർ രോഗമുക്തരായി. നിലവിൽ 9,307 പേരാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ജില്ലയിൽ അഞ്ചു പേരുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ജെ. നേശയ്യൻ (85), പൂഴനാട് സ്വദേശി ശ്രീകുമാരൻ നായർ (56), കുളത്തൂർ സ്വദേശി ശിവപ്രസാദ് (25), വെടിവച്ചാൻ കോവിൽ സ്വദേശി കെ. കുഞ്ഞുശങ്കരൻ (80), വലിയതുറ സ്വദേശി ലൂഷ്യസ് (50) എന്നിവരുടെ മരണമാണു കോവിഡ് മൂലമാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 324 പേർക്കു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണു രോഗബാധയുണ്ടായത്. ഇതിൽ 13 പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ്.

രോഗലക്ഷണങ്ങളെത്തുടർന്നു ജില്ലയിൽ 2,282 പേരെക്കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ഇവരടക്കം ആകെ 25,970 പേർ വീടുകളിലും 225 പേർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ 5,578 പേർ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരാണ്.

ഇന്നലെവരെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 2,658 പേർ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തിയാക്കി.

പത്തനംതിട്ട

ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 248 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 332 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ആറുപേര്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നു വന്നവരും 36 പേര്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നു വന്നവരും 206 പേര്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുമാണ്. ഇതില്‍ സമ്പര്‍ക്കപശ്ചാത്തലം വ്യക്തമല്ലാത്ത 26 പേരുണ്ട്.

ഇന്ന് രോഗബാധിതരായവരുടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥപനങ്ങള്‍ തിരിച്ചുളള കണക്ക്

1 അടൂര്‍ (ബൈപ്പാസ്, പറക്കോട്, കരുവാറ്റ) 4

2 പന്തളം (കുരമ്പാല, മുടിയൂര്‍കോണം) 9

3 പത്തനംതിട്ട (കുമ്പഴ, പേട്ട, മിനിസിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, വലഞ്ചുഴി, കണ്ണങ്കര, ആനപ്പാറ, മുണ്ടുകോട്ടയ്ക്കല്‍, കൊടുന്തറ, മൈലാടുപാറ, താഴെവെട്ടിപ്രം) 39

4 തിരുവല്ല (കുറ്റപ്പുഴ, കാവുംഭാഗം, കാട്ടൂര്‍ക്കര) 14

5 ആനിക്കാട് (ആനിക്കട്) 3

6 ആറന്മുള (ഇടയാറന്മുള, ആറന്മുള) 2

7 അരുവാപുലം (അതിരുങ്കല്‍, അരുവാപുലം) 5

8 അയിരൂര്‍ (പുതിയകാവ്, കോട്ടാത്തൂര്‍, ഇടപ്പാവൂര്‍, അയിരൂര്‍) 12

9 ചെന്നീര്‍ക്കര (മാത്തൂര്‍, ഊന്നുകല്‍, ചെന്നീര്‍ക്കര) 3

10 ചെറുകോല്‍ 1

11 ചിറ്റാര്‍ 1

12 ഏറത്ത് (വടക്കടത്തുകാവ്, പുതുശ്ശേരിഭാഗം) 11

13 ഇലന്തൂര്‍ (പരിയാരം) 1

14 ഏനാദിമംഗലം (ഇളമണ്ണൂര്‍, പൂതങ്കര) 3

15 ഇരവിപേരൂര്‍ (ഇരവിപേരൂര്‍, വളളംകുളം) 10

16 ഏഴംകുളം (പ്ലാന്റേഷന്‍ ജംഗ്ഷന്‍) 1

17 എഴുമറ്റൂര്‍ (എഴുമറ്റൂര്‍) 5

18 കടമ്പനാട് (തുവയൂര്‍ സൗത്ത്, കടമ്പനാട്) 2

19 കലഞ്ഞൂര്‍ (കൂടല്‍, മുറിഞ്ഞകല്‍) 4

20 കല്ലൂപ്പാറ (തുരുത്തിക്കാട്, കല്ലൂപ്പാറ) 4

21 കവിയൂര്‍ (തോട്ടഭാഗം, കവിയൂര്‍) 4

22 കൊടുമണ്‍ (ഇടത്തിട്ട, നെടുമണ്‍കാവ് അങ്ങാടിക്കല്‍, അങ്ങാടിക്കല്‍ സൗത്ത്) 6

23 കോയിപ്രം 1

24 കോന്നി (മങ്ങാരം, ചെങ്ങറ, അട്ടച്ചാക്കല്‍) 14

25 കൊറ്റനാട് 1

26 കോട്ടാങ്ങല്‍ (വായ്പ്പൂര്‍, കുളത്തൂര്‍ 7

27 കോഴഞ്ചേരി (കീഴുകര) 2

28 കുളനട (കുളനട, ഉളനാട്) 2

29 കുന്നന്താനം (ആഞ്ഞിലിത്താനം, വല്ലമല) 3

30 മലയാലപ്പുഴ (താഴം, ഏറം, കിഴക്കുപുറം) 3

31 മല്ലപ്പളളി (മല്ലപ്പളളി, മല്ലപ്പളളി വെസ്റ്റ് 4

32 മെഴുവേലി 1

33 മൈലപ്ര (മേക്കൊഴൂര്‍, മേല്‍പ്പത്തൂര്‍) 3

34 നാറാണംമൂഴി (കക്കുടുമണ്‍, നാറാണംമൂഴി) 2

35 നാരങ്ങാനം (നാരങ്ങാനം) 6

36 നെടുമ്പ്രം (പൊടിയാടി, നെടുമ്പ്രം) 5

37 ഓമല്ലൂര്‍ (പുത്തന്‍പീടിക, പൈവളളിഭാഗം) 5

38 പന്തളം-തെക്കേക്കര (പൊങ്ങലടി) 5

39 പ്രമാടം (വി-കോട്ടയം, തെങ്ങുംകാവ്, പ്രമാടം) 13

40 പുറമറ്റം (വെണ്ണികുളം, മുണ്ടമല) 5

41 റാന്നി (ഉതിമൂട്, ബ്ലോക്കുപടി, മുണ്ടപ്പുഴ) 4

42 റാന്നി-പഴവങ്ങാടി (കരികുളം, റാന്നി-പഴവങ്ങാടി) 2

43 റാന്നി-പെരുനാട് 1

44 റാന്നി-അങ്ങാടി (ഈട്ടിച്ചുവട്) 2

45 തണ്ണിത്തോട് 1

46 തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി (ചിറയിറമ്പ്, തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി) 2

47 തുമ്പമണ്‍ 1

48 വടശ്ശേരിക്കര (കുമ്പളത്താമണ്‍, ഇടക്കുളം) 2

49 വളളിക്കോട് (വാഴമുട്ടം ഈസ്റ്റ്, വളളിക്കോട്) 4

50 വെച്ചൂച്ചിറ (ചാത്തന്‍തറ) 2

51 മറ്റ് സംസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വന്നവര്‍ (ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകന്‍) 1

ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ ആകെ 12,787 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 9771 പേര്‍ സമ്പര്‍ക്കം മൂലം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരാണ്. ഇന്ന് ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായ ഒരാളുടെ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

1) 07.10.2020ല്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച തെങ്ങമം സ്വദേശി (42) 20.10.2020ന് പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായ കരള്‍ രോഗത്തിനും രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തിനും ചികിത്സയില്‍ ആയിരുന്നു.

കോവിഡ്-19 മൂലം ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ 71 പേര്‍ മരിച്ചു. കൂടാതെ കോവിഡ് ബാധിതരായ 5 പേര്‍ മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ മൂലമുളള സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ നിമിത്തം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 332 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 10267 ആണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാരായ 2444 പേര്‍ രോഗികളായിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 2294 പേര്‍ ജില്ലയിലും 150 പേര്‍ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തും ചികിത്സയിലാണ്.

ജില്ലയില്‍ ഐസലേഷനിലുളളവരുടെ എണ്ണം

1, ജനറല്‍ ആശുപത്രി പത്തനംതിട്ട, 109

2, ജില്ലാ ആശുപത്രി, 96

3, റാന്നി മേനാംതോട്ടം സിഎസ്എല്‍ടിസി, 68

4, പന്തളം അര്‍ച്ചന സിഎഫ്എല്‍ടിസി, 58

5, കോഴഞ്ചേരി മുത്തൂറ്റ് സിഎസ്എല്‍ടിസി, 171

6, പെരുനാട് കാര്‍മ്മല്‍ സിഎഫ്എല്‍ടിസി, 68

7, പത്തനംതിട്ട ജിയോ സിഎഫ്എല്‍ടിസി, 50

8, ഇരവിപേരൂര്‍ യാഹിര്‍ സിഎഫ്എല്‍ടിസി, 9

9, അടൂര്‍ ഗ്രീന്‍വാലി സിഎഫ്എല്‍ടിസി, 58

10, നെടുമ്പ്രം സിഎഫ്എല്‍ടിസി, 35

11, മല്ലപ്പളളി സിഎഫ്എല്‍ടിസി, 46

12, കോവിഡ്-19 ബാധിതരായി വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ 1249

13, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ 112. ആകെ 2129

ജില്ലയില്‍ 14,816 കോണ്‍ടാക്ടുകള്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉണ്ട്. വിദേശത്തുനിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ 2289 പേരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ 3760 പേരും നിലവില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വിദേശത്തുനിന്നും ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ 92 പേരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇന്ന് എത്തിയ 138 പേരും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ആകെ 20865 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ജില്ലയില്‍ വിവിധ പരിശോധനകള്‍ക്കായി ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകള്‍

(ക്രമ നമ്പര്‍, പരിശോധനയുടെ പേര്, ഇന്നലെ വരെ ശേഖരിച്ചത്, ഇന്ന് ശേഖരിച്ചത്, ആകെ)

1, ദൈനംദിന പരിശോധന (ആര്‍ടിപിസിആര്‍ ടെസ്റ്റ്), 91374, 867, 92241

2, റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ പരിശോധന, 60114, 1197, 61311

3, റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി പരിശോധന, 485, 0, 485

4, ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധന, 2773, 41, 2814

5, സി.ബി.നാറ്റ് പരിശോധന, 118, 13, 131

ആകെ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകള്‍, 154864, 2118, 156982

കൂടാതെ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ലാബുകളില്‍ നിന്ന് ഇന്ന് 1210 സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവണ്‍മെന്റ് ലാബുകളിലും സ്വകാര്യ ലാബുകളിലുമായി ഇന്ന് ആകെ 3328 സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1996 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട്. ജില്ലയില്‍ കോവിഡ്-19 മൂലമുളള മരണനിരക്ക് 0.56 ശതമാനമാണ്. ജില്ലയുടെ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിറ്റി റേറ്റ് 7.64 ശതമാനമാണ്.

ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ 30 കോളുകളും ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ 93 കോളുകളും ലഭിച്ചു. ക്വാറന്റൈനിലുളള ആളുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സൈക്കോളജിക്കല്‍ സപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് 1459 കോളുകള്‍ നടത്തുകയും 17 പേര്‍ക്ക് കൗണ്‍സിലിംഗ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം ആഫീസര്‍മാരുടെയും മാനേജ്‌മെന്റ് ടീം ലീഡര്‍മാരുടെയും പ്ലാനിംഗ് മീറ്റിംഗ് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ ചേമ്പറില്‍ കൂടി.

ആലപ്പുഴ

ജില്ലയിൽ 592 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഒരാൾ വിദേശത്തുനിന്നും എത്തിയതാണ്.

574 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്.

17 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല .

286 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി.

ആകെ 18,316 പേർ രോഗ മുക്തരായി.

7007പേർ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്.

കോട്ടയം

ജില്ലയില്‍ 473 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 463 പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കം മുഖേനയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്നെത്തിയ 10 പേര്‍ രോഗബാധിതരായി. പുതിയതായി 4538 പരിശോധനാഫലങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്.



രോഗം ബാധിച്ചവരില്‍ 217 പുരുഷന്‍മാരും 187 സ്ത്രീകളും 69 കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ‌

60 വയസിനു മുകളിലുള്ള 75 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

404 പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം ഭേദമായി. നിലവില്‍ 6685 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ ആകെ 18,998 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായി. 12,288 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ജില്ലയില്‍ ആകെ 16,606 പേര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരം ചുവടെ.

ഈരാറ്റുപേട്ട -72

കോട്ടയം -68

വാഴപ്പള്ളി-30

ചങ്ങനാശേരി-29

ഏറ്റുമാനൂര്‍ -25

കാണക്കാരി, എരുമേലി-15

അയ്മനം -12

അതിരമ്പുഴ -10

ടിവി പുരം, തലയാഴം, തൃക്കൊടിത്താനം, ആര്‍പ്പൂക്കര -8

തിരുവാര്‍പ്പ്, ഉദയനാപുരം, പാമ്പാടി -7

കുറവിലങ്ങാട്, കുമരകം, കുറിച്ചി -6

പുതുപ്പള്ളി, പനച്ചിക്കാട്, വെച്ചൂര്‍, തലയോലപ്പറമ്പ്, പൂഞ്ഞാര്‍, മാടപ്പള്ളി, മറവന്തുരുത്ത് -5

കങ്ങഴ, കിടങ്ങൂര്‍, വാകത്താനം, കറുകച്ചാല്‍, അയര്‍ക്കുന്നം, മുണ്ടക്കയം, മണര്‍കാട്, പായിപ്പാട്, പാലാ, ചിറക്കടവ് -4

മൂന്നിലവ്, മണിമല, നെടുംകുന്നം, കൂട്ടിക്കല്‍, വാഴൂര്‍, കൊഴുവനാല്‍, കടനാട് -3

പാറത്തോട്, എലിക്കുളം, കൂരോപ്പട, രാമപുരം, വെള്ളൂര്‍, വിജയപുരം, ഉഴവൂര്‍, മുളക്കുളം, മീനച്ചില്‍ -2

നീണ്ടൂര്‍, തലപ്പലം, മാഞ്ഞൂര്‍, പള്ളിക്കത്തോട്, കരൂര്‍, കല്ലറ, വെളിയന്നൂര്‍, വൈക്കം, കടുത്തുരുത്തി, തലനാട്, മേലുകാവ് -1

എറണാകുളം

• ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 644 പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

• വിദേശം/ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയവർ - 12

• സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ - 438

• ഉറവിടമറിയാത്തവർ - 190

• ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ- 4

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

തൃക്കാക്കര - 42

മഞ്ഞപ്ര - 37

തൃപ്പൂണിത്തുറ - 26

ചേരാനല്ലൂർ - 20

പള്ളുരുത്തി - 20

കളമശ്ശേരി - 19

ഫോർട്ട് കൊച്ചി - 17

കരുമാലൂർ - 14

വെങ്ങോല - 14

അശമന്നൂർ - 13

കുമ്പളം - 13

മഴുവന്നൂർ - 12

വൈറ്റില - 12

ചെല്ലാനം - 11

ആലുവ - 10

അങ്കമാലി - 9

എളമക്കര - 9

കലൂർ - 9

തോപ്പുംപടി - 9

മട്ടാഞ്ചേരി - 9

വടക്കേക്കര - 9

ഇടപ്പള്ളി - 8

പൂതൃക്ക - 8

പെരുമ്പാവൂർ - 8

രായമംഗലം - 8

വടവുകോട് - 8

വാഴക്കുളം - 8

എടത്തല - 7

കോതമംഗലം - 7

തുറവൂർ - 7

നെല്ലിക്കുഴി - 7

പോണേക്കര - 7

മരട് - 7

കടുങ്ങല്ലൂർ - 6

നോർത്തുപറവൂർ - 6

പല്ലാരിമംഗലം - 6

മൂവാറ്റുപുഴ - 6

ഏലൂർ - 5

കടവന്ത്ര - 5

കീരംപാറ - 5

കുന്നത്തുനാട് - 5

ചൂർണ്ണിക്കര - 5

പായിപ്ര - 5

മുളന്തുരുത്തി - 5

വെണ്ണല - 5

അതിഥി തൊഴിലാളി - 9

ഐഎൻഎച്ച്എസ് - 4

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ - 27



അഞ്ചിൽ താഴെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ

ഉദയംപേരൂർ, ഐക്കരനാട്, കോട്ടുവള്ളി, തമ്മനം, തേവര, പച്ചാളം, മുടക്കുഴ, ആമ്പല്ലൂർ, എറണാകുളം സൗത്ത്, ഒക്കൽ, ഞാറക്കൽ, വാളകം, എടവനക്കാട്, എളംകുളം, കറുകുറ്റി, കാഞ്ഞൂർ, കിഴക്കമ്പലം, കീഴ്മാട്, കുന്നുകര, കൂവപ്പടി, ചേന്ദമംഗലം, തിരുവാണിയൂർ, പള്ളിപ്പുറം, പാലക്കുഴ, പാലാരിവട്ടം, പൈങ്ങോട്ടൂർ, പോത്താനിക്കാട്, , മുളവുകാട്, വരാപ്പുഴ, വാരപ്പെട്ടി, വേങ്ങൂർ, അയ്യമ്പുഴ, ആരക്കുഴ, ആലങ്ങാട്, ഇടക്കൊച്ചി, കവളങ്ങാട്, കാലടി, കുമ്പളങ്ങി, ചെങ്ങമനാട്, തിരുവാങ്കുളം, നായരമ്പലം, നെടുമ്പാശ്ശേരി, പാമ്പാക്കുട, പാറക്കടവ്, പിറവം, മണീട്, മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം, മാറാടി, മൂക്കന്നൂർ, രാമമംഗലം, വടുതല.

ഇന്ന് 974 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി

ഇന്ന് 2289 പേരെ കൂടി ജില്ലയിൽ പുതുതായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. നിരീക്ഷണ കാലയളവ് അവസാനിച്ച 2183 പേരെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം 30113 ആണ്. ഇതിൽ 28540 പേർ വീടുകളിലും 74 പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും 1499 പേർ പണം കൊടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ്.

ഇന്ന് 201 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ/എഫ്എൽറ്റിസിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

വിവിധ ആശുപ്രതികളിൽ / എഫ്എൽറ്റിസികളിൽനിന്ന് 309 പേരെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.

നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 10,509 (ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോസറ്റീവ് കേസുകൾ ഉൾപ്പെടാതെ)

• കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് -206

• പി വി എസ് - 57

• ജി എച്ച് മൂവാറ്റുപുഴ-10

• ഡി എച്ച് ആലുവ-6

• പറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി- 2

• സഞ്ജീവനി - 48

• സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ - 746

• എഫ് എൽ റ്റി സികൾ -934

• എസ് എൽ റ്റി സി കൾ- 157

• ഡോമിസിലറി കെയർ സെന്റർ- 164

• വീടുകൾ - 8179

• ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 11,142 ആണ്.

• ഇന്ന് ജില്ലയിൽ നിന്നും കോവിഡ് 19 പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ നിന്നായി 4230 സാമ്പിളുകൾ കൂടി പരിശോധയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

• ഇന്ന് 443 കോളുകൾ ആണ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 231 കോളുകൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു.

• ജില്ലയിലെ ആശാ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്ട്രെസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് , കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകി.

• ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സ് മാർക്കും ഉള്ള കോവിഡ് ഐസിയു പരിശീലന പരിപാടിയുടെ നാല് ബാച്ചുകളുടെ പരിശീലനം ഗവണ്മെന്റ് കോവിഡ് അപെക്സ് ആശുപത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലൂർ പി .വി .എസ് ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയായി. അഞ്ചാമത്തെ ബാച്ചിന്റെ പരിശീലനം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ബാച്ചിൽ ആറു ഡോക്ടർമാരും 6 സ്റ്റാഫ് നഴ്സമാരുമാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ബാച്ചിന് 7 ദിവസത്തെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പരിശീലനം ആണ് നൽകുന്നത്.

• വാർഡ് തലത്തിൽ 4827 വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമായി ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും വിലയിരുത്തി വരുന്നു.

• കൊറോണ കൺട്രോൾറൂമിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെലി ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൾ വഴി ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന 35 പേർക്ക് സേവനം നൽകി. ഇവർ ഡോക്ടറുമായി നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

• ജില്ലാകൺട്രോൾറൂം നമ്പർ : 0484 2368802/2368902/2368702

ഇടുക്കി

ജില്ലയിൽ 72 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 55 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് രോഗ ബാധ ഉണ്ടായത്. 12 പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

രോഗികളുടെ എണ്ണം പഞ്ചായത്ത്‌ തിരിച്ച്

അടിമാലി 2

ചക്കുപള്ളം 1

ദേവികുളം 1

ഇടവെട്ടി 4

കഞ്ഞിക്കുഴി 2

കാഞ്ചിയാർ 1

കട്ടപ്പന 6

കൊക്കയാർ 1

കുടയത്തൂർ 3

കുമാരമംഗലം 2

കുമളി 1

മാങ്കുളം 1

മുട്ടം 5

നെടുങ്കണ്ടം 2

പള്ളിവാസൽ 1

പീരുമേട് 1

രാജകുമാരി 1

ശാന്തൻപാറ 7

തൊടുപുഴ 12

ഉപ്പുതറ 1

വണ്ടിപ്പെരിയാർ 15

വാഴത്തോപ്പ് 1

വെള്ളിയാമറ്റം 1

ജില്ലയിൽ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാതെ 12 കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

അടിമാലി സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ (37,32)

മാങ്കുളം സ്വദേശിനി (45)

കുടയത്തൂർ സ്വദേശി (22)

നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശിയായ ഒരു വയസ്സുകാരൻ

തൊടുപുഴ മുതലക്കോടം സ്വദേശിനി (65)

രാജകുമാരി സ്വദേശി (43)

കാഞ്ചിയാർ ലബ്ബക്കട സ്വദേശി (56)

കട്ടപ്പന പാറക്കടവ് സ്വദേശി (29)

ഉപ്പുതറ സ്വദേശി (47)

വണ്ടിപ്പെരിയാർ സ്വദേശിനി (31)

വണ്ടിപ്പെരിയാർ സ്വദേശി (36)

മറ്റു സംസ്ഥാനത്തുനിന്നെത്തിയ അഞ്ചു പേർക്കും ജില്ലയിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂർ

ജില്ലയിലെ 896 പേർക്ക് കൂടി ചൊവ്വാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 20) കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 760 പേർ രോഗമുക്തരായി. ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 8560. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ 132 പേർ മറ്റു ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നു. ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 29442. അസുഖബാധിതരായ 20591 പേരെയാണ് ആകെ നെഗറ്റീവായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്.

894 കേസുകളിലും സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗബാധ.

7 കേസുകളുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

നാല് സമ്പർക്ക ക്ലസ്റ്ററുകൾ വഴി രോഗബാധയുണ്ടായി.

ക്ലസ്റ്ററുകൾ: റൈസ് ബസാർ തൃശൂർ ക്ലസ്റ്റർ 8, നെസ്റ്റ് ഡീ അഡിക്ഷൻ സെൻറർ രാമവർമ്മപുരം ക്ലസ്റ്റർ 2, ജയ്ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ 1, ചേറ്റുവ ഹാർബർ ക്ലസ്റ്റർ 1. മറ്റ് സമ്പർക്ക കേസുകൾ 873. രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന രണ്ട് പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ 70 പുരുഷൻമാരും 55 സ്ത്രീകളും 10 വയസ്സിന് താഴെ 22 ആൺകുട്ടികളും 29 പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലും സിഎഫ്എൽടിസികളിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചവർ:

ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശൂർ-277, സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി ഇ.എസ്.ഐ-സി.ഡി മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്-21, എം.സി.സി.എച്ച്. മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്-64, കില ബ്ലോക്ക് 1 തൃശൂർ-40, കില ബ്ലോക്ക് 2 തൃശൂർ-35, സെന്റ് ജെയിംസ് അക്കാദമി, ചാലക്കുടി-174, വിദ്യ സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി ബ്ലോക്ക് 1 വേലൂർ-108, വിദ്യ സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി ബ്ലോക്ക് 2 വേലൂർ-173, സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി കൊരട്ടി-32, പി.സി. തോമസ് ഹോസ്റ്റൽ തൃശൂർ-276, സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി നാട്ടിക-355, പി.എസ്.എം. ഡെന്റൽ കോളേജ് അക്കികാവ്-36, ജ്യോതി സിഎഫ്എൽടിസി, ചെറുതുരുത്തി-98, എം.എം.എം. കോവിഡ് കെയർ സെന്റർ തൃശൂർ-84, ജി.എച്ച് തൃശൂർ-38, കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി-42, ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി-13, കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി-22, ജി.എച്ച്. ഇരിങ്ങാലക്കുട-12, ഡി.എച്ച്. വടക്കാഞ്ചേരി-6, അമല ആശുപത്രി-58, ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശൂർ-78, മദർ ആശുപത്രി-13, എലൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശൂർ-6, ഇരിങ്ങാലക്കുട കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രി -10, ക്രാഫ്റ്റ് ആശുപത്രി കൊടുങ്ങല്ലൂർ-1, രാജാ ആശുപത്രി ചാവക്കാട്-6, അശ്വിനി ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശൂർ-14, സെന്റ് ജെയിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചാലക്കുടി-12, മലങ്കര ഹോസ്പിറ്റൽ കുന്നംകുളം-8, റോയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കുന്നംകുളം-2, സെന്റ് ആന്റണീസ് പഴുവിൽ-5, സൺ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് സെന്റർ തൃശൂർ-11.

ചൊവ്വാഴ്ച 5534 പേർ വീടുകളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. 541 പേർ പുതുതായി ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിച്ചതിൽ 307 പേർ ആശുപത്രിയിലും 234 പേർ വീടുകളിലുമാണ്.

ചൊവ്വാഴ്ച 2638 പേർക്ക് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച മൊത്തം 3227 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇതുവരെ ആകെ 2,21,901 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്.

544 ഫോൺ വിളികളാണ് ജില്ലാ കൺട്രോൾ സെല്ലില്ലേക്ക് വന്നത്. ഇതുവരെ ആകെ 93,032 ഫോൺ വിളികളാണ് ജില്ലാ കൺട്രോൾ സെല്ലില്ലേക്ക് വന്നത്. 42 പേർക്ക് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലർമാർ വഴി കൗൺസിലിംഗ് നൽകി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ്‌സ്റ്റാൻഡുകളിലുമായി 350 പേരെ ആകെ സ്‌ക്രീനിംഗ് ചെയ്തു.

പാലക്കാട്



ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഒക്ടോബർ 20) 403 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 242 പേർ, ഉറവിടം അറിയാതെ രോഗം ബാധിച്ച 152 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമായി വന്ന 9 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 271 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ

അകത്തേത്തറ സ്വദേശികൾ-3 പേർ

അലനല്ലൂർ സ്വദേശികൾ-5 പേർ

ആലത്തൂർ സ്വദേശികൾ-5 പേർ

അയിലൂർ സ്വദേശികൾ-4 പേർ

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികൾ-5 പേർ

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശികൾ-10 പേർ

ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം നഗരസഭ സ്വദേശികൾ-11 പേർ

കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ-10 പേർ

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശികൾ-2 പേർ

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ-2 പേർ

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശികൾ-2 പേർ

കപ്പൂർ സ്വദേശികൾ-2 പേർ

കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശികൾ-2 പേർ

കരിമ്പ സ്വദേശികൾ-2 പേർ

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ-3 പേർ

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ-8 പേർ

കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശികൾ-2 പേർ

കോങ്ങാട് സ്വദേശികൾ-16 പേർ

കൊപ്പം സ്വദേശികൾ-10 പേർ

കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശികൾ-2 പേർ

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശികൾ-3 പേർ

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശികൾ-16 പേർ

മേലാർകോട് സ്വദേശികൾ-2 പേർ

മുതലമട സ്വദേശികൾ-4 പേർ

മുതുതല സ്വദേശികൾ-16 പേർ

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശികൾ-11 പേർ

നെല്ലായ സ്വദേശികൾ-4 പേർ

നെന്മാറ സ്വദേശികൾ-7 പേർ

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ-10 പേർ

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ-14 പേർ

പാലക്കാട് നഗരസഭ സ്വദേശികൾ-24 പേർ

പല്ലശ്ശന സ്വദേശികൾ-3 പേർ

പരുതൂർ സ്വദേശികൾ-13 പേർ

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ-21 പേർ

പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ-5 പേർ

പട്ടിത്തറ സ്വദേശികൾ-3 പേർ

പിരായിരി സ്വദേശികൾ-2 പേർ

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ-3 പേർ

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ-29 പേർ

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശികൾ-2 പേർ

ഷോർണൂർ സ്വദേശികൾ-4 പേർ

തരൂർ സ്വദേശികൾ-2 പേർ

തെങ്കര സ്വദേശികൾ-3 പേർ

തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശികൾ-2 പേർ

തിരുമിറ്റക്കോട് സ്വദേശികൾ-9 പേർ

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ-5 പേർ

തൃത്താല സ്വദേശികൾ-10 പേർ

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ-13 പേർ

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികൾ-21 പേർ

വണ്ടാഴി സ്വദേശികൾ-3 പേർ

വാണിയംകുളം സ്വദേശികൾ-9 പേർ

വിളയൂർ സ്വദേശികൾ-4 പേർ

അലനല്ലൂർ സ്വദേശികൾ-5 പേർ ആലത്തൂർ സ്വദേശികൾ-5 പേർ അയിലൂർ സ്വദേശികൾ-4 പേർ മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികൾ-5 പേർ ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശികൾ-10 പേർ ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം നഗരസഭ സ്വദേശികൾ-11 പേർ കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ-10 പേർ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശികൾ-2 പേർ കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ-2 പേർ കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശികൾ-2 പേർ കപ്പൂർ സ്വദേശികൾ-2 പേർ കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശികൾ-2 പേർ കരിമ്പ സ്വദേശികൾ-2 പേർ കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ-3 പേർ കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ-8 പേർ കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശികൾ-2 പേർ കോങ്ങാട് സ്വദേശികൾ-16 പേർ കൊപ്പം സ്വദേശികൾ-10 പേർ കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശികൾ-2 പേർ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശികൾ-3 പേർ കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശികൾ-16 പേർ മേലാർകോട് സ്വദേശികൾ-2 പേർ മുതലമട സ്വദേശികൾ-4 പേർ മുതുതല സ്വദേശികൾ-16 പേർ നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശികൾ-11 പേർ നെല്ലായ സ്വദേശികൾ-4 പേർ നെന്മാറ സ്വദേശികൾ-7 പേർ ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ-10 പേർ ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ-14 പേർ പാലക്കാട് നഗരസഭ സ്വദേശികൾ-24 പേർ പല്ലശ്ശന സ്വദേശികൾ-3 പേർ പരുതൂർ സ്വദേശികൾ-13 പേർ പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ-21 പേർ പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ-5 പേർ പട്ടിത്തറ സ്വദേശികൾ-3 പേർ പിരായിരി സ്വദേശികൾ-2 പേർ പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ-3 പേർ പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ-29 പേർ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശികൾ-2 പേർ ഷോർണൂർ സ്വദേശികൾ-4 പേർ തരൂർ സ്വദേശികൾ-2 പേർ തെങ്കര സ്വദേശികൾ-3 പേർ തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശികൾ-2 പേർ തിരുമിറ്റക്കോട് സ്വദേശികൾ-9 പേർ തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ-5 പേർ തൃത്താല സ്വദേശികൾ-10 പേർ വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ-13 പേർ വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികൾ-21 പേർ വണ്ടാഴി സ്വദേശികൾ-3 പേർ വാണിയംകുളം സ്വദേശികൾ-9 പേർ വിളയൂർ സ്വദേശികൾ-4 പേർ ആനക്കര, അനങ്ങനടി, ചളവറ, ചെർപ്പുളശ്ശേരി, എലവഞ്ചേരി, എരിമയൂർ, കരിമ്പുഴ, കിഴക്കഞ്ചേരി, കൊടുമ്പ്, കുത്തന്നൂർ, മലമ്പുഴ, മരുതറോഡ്, മാത്തൂർ, മുണ്ടൂർ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി, പെരുമാട്ടി, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, തൃക്കടീരി സ്വദേശികൾ ഒരാൾ വീതം.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 7246 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും, രണ്ടുപേർ തിരുവനന്തപുരം, 4 പേർ തൃശ്ശൂർ, 17 പേർ കോഴിക്കോട്, 37 പേർ എറണാകുളം, 50 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.

മലപ്പുറം

ജില്ലയില്‍ 1,093 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

786 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ

നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ 692 പേര്‍ക്ക് വൈറസ്ബാധ

ഉറവിടമറിയാതെ രോഗബാധിതരായവര്‍ 78 പേര്‍

അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗബാധ

രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയില്‍ 10,503 പേര്‍

ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 54,449 പേര്‍

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് (ഒക്ടോബര്‍ 20) 1,093 പേര്‍ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കോവിഡ് രോഗമുക്തരായി. ഇതോടെ 32,542 പേരാണ് ജില്ലയില്‍ രോഗമുക്തി നേടിയത്.

അതേസമയം 786 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് പുതുതായി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ 692 പേര്‍ നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ വൈറസ് ബാധിതരായപ്പോള്‍ 78 പേര്‍ക്ക് ഉറവിടമറിയാതെയാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത്. കൂടാതെ അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ നാല് പേര്‍ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരും ഏഴ് പേര്‍ വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരുമാണ്.

നിരീക്ഷണത്തില്‍ 54,449 പേര്‍

54,449 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ജില്ലയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 10,503 പേര്‍ വിവിധ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രത്യേക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളായ ആശുപത്രികളില്‍ 457 പേരും വിവിധ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളില്‍ 1,187 പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. മറ്റുള്ളവര്‍ വീടുകളിലും കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളിലുമായി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതുവരെ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് പരിശോധനക്കയച്ച 2,34,050 സാമ്പിളുകളില്‍ 5,210 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലങ്ങളാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഇതുവരെ 190 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായി ജില്ലയില്‍ മരണമടഞ്ഞത്.

ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ നമ്പറുകള്‍: 0483 2737858, 2737857, 2733251, 2733252, 2733253.

കോഴിക്കോട്

ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 806 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ക്കും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവരില്‍ 11 പേര്‍ക്കുമാണ് പോസിറ്റീവായത്. 42 പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 751 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 7581 പേരെ പരിശോധനക്ക് വിധേയരാക്കി. 11.28 ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. ചികിത്സയിലുള്ള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം 10,513 ആയി. 16 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രികള്‍, എഫ്എല്‍ടിസികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 1029 പേര്‍ കൂടി രോഗമുക്തിനേടി ആശുപത്രി വിട്ടു.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയ 2 കായണ്ണ സ്വദേശികള്‍ക്കാണ് പോസിറ്റീവായത്

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവര്‍ - 11

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - 2

കാരശ്ശേരി - 3

കുന്ദമംഗലം - 2

തൂണേരി - 1

വാണിമേല്‍ - 1

കൊടുവളളി - 2

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവര്‍ - 11 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - 2 കാരശ്ശേരി - 3 കുന്ദമംഗലം - 2 തൂണേരി - 1 വാണിമേല്‍ - 1 കൊടുവളളി - 2 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍ - 42

അത്തോളി - 1

അഴിയൂര്‍ - 1

ബാലുശ്ശേരി - 3

ഫറോക്ക് - 2

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - 14

പേരാമ്പ്ര - 2

കൊയിലാണ്ടി - 2

പുതുപ്പാടി - 2

വടകര - 2

തിരുവളളൂര്‍ - 3

കക്കോടി - 1

കാക്കൂര്‍ - 1

കട്ടിപ്പാറ - 1

കിഴക്കോത്ത് - 1

കൊടുവളളി - 1

ഒളവണ്ണ - 1

പെരുമണ്ണ - 1

പെരുവയല്‍ - 1

വളയം - 1

വില്യാപ്പളളി - 1

സമ്പര്‍ക്കം വഴി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങള്‍

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - 379

(മാങ്കാവ്, കരിക്കാങ്കുളം, കരുവിശ്ശേരി, എരഞ്ഞിപ്പാലം, എലത്തൂര്‍, കല്ലായി, ചെലവൂര്‍, കണ്ണഞ്ചേരി, പയ്യാനക്കല്‍, നടക്കാവ്, ചെറുവണ്ണൂര്‍, നല്ലളം, തിരുവണ്ണൂര്‍, പൊക്കുന്ന്, എരഞ്ഞിക്കല്‍, കാരപ്പറമ്പ്, ചേവായൂര്‍)

കക്കോടി - 26

ചെറുവണ്ണൂര്‍-ആവള - 5

കാവിലുംപാറ - 9

കൂത്താളി - 7

കുന്ദമംഗലം - 5

മൂടാടി - 28

നാദാപുരം - 20

നൊച്ചാട് - 6

ഒളവണ്ണ - 6

ഓമശ്ശേരി - 33

പയ്യോളി - 11

പേരാമ്പ്ര - 32

പെരുമണ്ണ - 9

പെരുവയല്‍ - 22

താമരശ്ശേരി - 8

തിരുവളളൂര്‍ - 23

തിരുവമ്പാടി - 17

ഉളളിയേരി - 9

വളയം - 5

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ - 16

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - 8 (ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍)

തിരുവമ്പാടി - 2 (ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍)

ചങ്ങരോത്ത് - 1 (ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക)

കാവിലുംപാറ - 1 (ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക)

കുന്ദമംഗലം - 1 (ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക)

ചാത്തമംഗലം - 1 (ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക)

പെരുവയല്‍ - 1 (ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍)

അത്തോളി - 1 (ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍)

‍

സ്ഥിതി വിവരം ചുരുക്കത്തില്‍

• രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികള്‍ - 10513

• കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള മറ്റു ജില്ലക്കാര്‍ - 212

*നിലവില്‍ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രികള്‍, എഫ്.എല്‍.ടി.സി.കള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളവര്‍*

• കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് - 288

• ഗവ. ജനറല്‍ ആശുപത്രി - 236

• ലക്ഷദ്വീപ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എഫ്.എല്‍.ടി.സി - 137

• കോഴിക്കോട് എന്‍.ഐ.ടി എഫ്.എല്‍.ടി. സി - 116

• ഫറോക്ക് എഫ്.എല്‍.ടി. സി - 1119

• എന്‍.ഐ.ടി മെഗാ എഫ്.എല്‍.ടി. സി - 249

• എ.ഡബ്ലിയു.എച്ച് എഫ്.എല്‍.ടി. സി - 103

• മണിയൂര്‍ നവോദയ എഫ്.എല്‍.ടി. സി - 139

• ലിസ എഫ്.എല്‍.ടി.സി. പുതുപ്പാടി - 56

• കെ.എം.ഒ എഫ്.എല്‍.ടി.സി. കൊടുവളളി - 64

• അമൃത എഫ്.എല്‍.ടി.സി. കൊയിലാണ്ടിി - 85

• അമൃത എഫ്.എല്‍.ടി.സി. വടകര - 66

• എന്‍.ഐ.ടി - നൈലിററ് എഫ്.എല്‍.ടി. സി - 20

• പ്രോവിഡന്‍സ് എഫ്.എല്‍.ടി. സി - 46

• ശാന്തി എഫ്.എല്‍.ടി. സി, ഓമശ്ശേരി - 82

• എം.ഇ.ടി. എഫ്.എല്‍.ടി.സി. നാദാപുരം - 59

• ഒളവണ്ണ എഫ്.എല്‍.ടി.സി (ഗ്ലോബല്‍ സ്‌കൂള്‍) - 88

• എം.ഇ.എസ് കോളേജ്, കക്കോടി - 74

• ഐ.ഐ.എം കുന്ദമംഗലം - 82

• കെ.എം.സി.ടി നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് - 68

• റേയ്സ് ഫറോക്ക് - 11

• ഫിംസ് ഹോസ്റ്റല്‍ - 0

• മെറീന എഫ്.എല്‍.ടി.സി, ഫറോക്ക് - 104

• സുമംഗലി ഓഡിറ്റോറിയം എഫ്.എല്‍.ടി.സി - 98

• ഇഖ്ര ഹോസ്പിറ്റല്‍ - 87

• ഇഖ്ര അനക്ചര്‍ - 37

• ബി.എം.എച്ച് - 81

• മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റല്‍ - 27

• നിര്‍മ്മല ഹോസ്പിറ്റല്‍ - 15

• കെ.എം.സി.ടി ഹോസ്പിറ്റല്‍ - 70

• എം.എം.സി ഹോസ്പിറ്റല്‍ - 351

• മിംസ് എഫ്.എല്‍.ടി.സി കള്‍ - 43

• കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എരഞ്ഞിപ്പാലം - 20

• മലബാര്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ - 14

• മററു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ - 64

• വീടുകളില്‍ ചികിത്സയിലുളളവര്‍ - 6626

• മറ്റു ജില്ലകളില്‍ ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികള്‍ - 94 (മലപ്പുറം - 25, കണ്ണൂര്‍ - 33, ആലപ്പുഴ - 02 , കൊല്ലം - 04, പാലക്കാട് - 06, തൃശൂര്‍ - 01, തിരുവനന്തപുരം - 9, എറണാകുളം- 12, വയനാട് - 02)



‌‌വയനാട്

ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് (20.10.20) 87 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 115 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 82 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ. അഞ്ച് പേര്‍ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരാണ്. ഇതോടെ ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 5913 ആയി. 4880 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി. ചികിത്സയിലിരിക്കെ 40 പേര്‍ മരണപ്പെട്ടു. നിലവില്‍ 993 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇവരില്‍ 398 പേര്‍ വീടുകളിലാണ് ഐസലേഷനില്‍ കഴിയുന്നത്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍:

നെന്മേനി സ്വദേശികളായ 20 പേര്‍, മേപ്പാടി 18, വെള്ളമുണ്ട 11, കല്‍പ്പറ്റ, മാനന്തവാടി സ്വദേശികളായ 6 പേര്‍ വീതം, ബത്തേരി 4, എടവക 3, മീനങ്ങാടി, മൂപ്പൈനാട്, പടിഞ്ഞാറത്തറ 2 പേര്‍ വീതം, കോട്ടത്തറ, മുള്ളന്‍കൊല്ലി, പൊഴുതന, പുല്‍പ്പള്ളി, തിരുനെല്ലി, മുട്ടില്‍, തൊണ്ടര്‍നാട്, വൈത്തിരി സ്വദേശികളായ ഓരോരുത്തരും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരായി.

ഒക്ടോബര്‍ 19 ന് ബാംഗ്ലൂരില്‍നിന്ന് വന്ന കല്‍പ്പറ്റ, മേപ്പാടി സ്വദേശികള്‍, ഒക്ടോബര്‍ 13ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് വന്ന മുള്ളന്‍കൊല്ലി സ്വദേശി, കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്ന് വന്ന മുട്ടില്‍ സ്വദേശി, ഒക്ടോബര്‍ 19 ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്ന് വന്ന ബത്തേരി സ്വദേശി എന്നിവര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചു.

രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍:

തിരുനെല്ലി, തവിഞ്ഞാല്‍ സ്വദേശികളായ 10 പേര്‍ വീതം, ബത്തേരി, മുട്ടില്‍, എടവക സ്വദേശികളായ 7 പേര്‍ വീതം, നെന്മേനി 5 പേര്‍, വെള്ളമുണ്ട, കണിയാമ്പറ്റ, പുല്‍പ്പള്ളി, കേണിച്ചിറ, മേപ്പാടി സ്വദേശികളായ 3 പേര്‍ വീതം, തൊണ്ടര്‍നാട്, വൈത്തിരി, പനമരം, പടിഞ്ഞാറത്തറ, കോട്ടത്തറ, കല്‍പ്പറ്റ സ്വദേശികളായ ഓരോരുത്തരും സി.എഫ്.എല്‍.ടി.സിയില്‍ നിന്ന് 11 പേരും മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേര്‍, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരും വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 32 പേരുമാണ് രോഗ മുക്തരായത്്.

495 പേര്‍ പുതുതായി നിരീക്ഷണത്തില്‍

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് (20.10) പുതുതായി നിരീക്ഷണ ത്തിലായത് 495 പേരാണ്. 328 പേര്‍ നിരീക്ഷണക്കാലം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. നിലവില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 5124 പേര്‍. ഇന്ന് വന്ന 61 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 663 പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ജില്ലയില്‍ നിന്ന് ഇന്ന് 1376 പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച 120745 സാമ്പിളുകളില്‍ 119008 പേരുടെ ഫലം ലഭിച്ചു. ഇതില്‍ 113095 നെഗറ്റീവും 5913 പോസിറ്റീവുമാണ്.

