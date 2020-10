പ്രകോപനത്തിന് അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കരുത്; ജീവനക്കാരോടു കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ യാത്രാക്കാരോടു മോശമായി പെരുമാറുന്നതായുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട പരാതിപോലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ. യാത്രക്കാരോടു ജീവനക്കാർ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് സിഎംഡി മാർഗനിർദേശവും പുറത്തിറക്കി.

∙ യാത്രക്കാർ ബസിനുള്ളിലോ പുറത്തുവച്ചോ കണ്ടക്ടറോടും ഡ്രൈവറോടും പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയാൽ അതേ രീതിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും പ്രതികരിക്കരുത്.

∙ യാത്രക്കാർ ജീവനക്കാരെ അസഭ്യം പറയുകയോ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ തൊട്ടടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകണം. തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ യൂണിറ്റ് തലത്തിലോ കേന്ദ്ര ഓഫിസ് തലത്തിലോ തീരുമാനിക്കും.

∙ ജീവനക്കാർ യാത്രാക്കാരോടു മാന്യമായി പെരുമാറണം.



∙ സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, അംഗപരിമിതർ, മുതിർന്ന പൗരൻമാർ, രോഗികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യം ബസിൽ ഒരുക്കി നൽകണം.

∙ ഓർഡിനറി, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്തി കൊടുക്കണം.

∙ ജനത ഓർഡിനറി ബസുകളുടെ കാര്യത്തിലും അൺലിമിറ്റഡ് ഓർഡിനറി ബസുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.



∙ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്കു കണ്ടക്ടർ തന്നെ ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാർ എവിടെനിന്നു കൈകാണിച്ചാലും ബസ് നിർത്തണം.

∙ കൈക്കുഞ്ഞുമായി വരുന്ന അമ്മമാർ, ഗർഭിണികൾ എന്നിവർക്കു പ്രത്യേക പരി​ഗണന നൽകണം.

∙ യാത്രക്കാരോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതായി പരാതി ലഭിച്ചാൽ, അന്വേഷണത്തിൽ അതു ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കർശന അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കും.

