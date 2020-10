അടൂരിൽ രണ്ടു വാഹനാപകടങ്ങളിലായി രണ്ടു പേർ മരിച്ചു

അടൂർ ∙ പത്തനംതിട്ട അടൂരിലുണ്ടായ രണ്ടു വാഹനാപകടങ്ങളിലായി രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. കെപി റോഡിൽ അടൂർ പറക്കോട് ജംക്‌ഷനു സമീപം നിയന്ത്രണംവിട്ടു മറിഞ്ഞ സ്കൂട്ടറിൽനിന്നു റോഡിലേക്കു വീണ യാത്രക്കാരൻ ലോറി കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഏഴംകുളം തേപ്പുപാറ വെള്ളപ്പാറമുരുപ്പ് കുറ്റിയാണിക്കൽ മത്തായിയുടെ മകൻ കെ.എം.റോയി (45) ആണു മരിച്ചത്.

പറക്കോട് ഭാഗത്തുനിന്ന് അടൂർ ഭാഗത്തേക്കു പോവുകയായിരുന്നു റോയി. പറക്കോട് ജംക്‌ഷൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏഴംകുളം ഭാഗത്തേക്കു വരികയായിരുന്ന ലോറിയുടെ പിൻചക്രം കയറിയിറങ്ങിയാണു ദാരുണാന്ത്യമെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.

അടൂർ പന്നിവിഴ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനു മുൻപിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പാഞ്ഞു വന്ന കാർ ഇടിച്ച് റോഡരികിൽ നിന്നിരുന്ന കെട്ടിട നിർമാണ കരാറുകാരൻ പന്നിവിഴ അനിൽ അനിൽകുമാർ(44) മരിച്ചു. 3.30നായിരുന്നു അപകടം.

