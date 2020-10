ഡോളർ കടത്തിൽ സ്വപ്നയെയും സരിത്തിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം: കസ്റ്റംസിനോട് കോടതി

കൊച്ചി∙ ചട്ടം ലംഘിച്ച് വിദേശത്തേക്കു ഡോളർ കടത്തിയെന്ന കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും പി.എസ്. സരിത്തിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കസ്റ്റംസിന് സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണ കോടതി (അഡീഷനൽ സിജെഎം കോടതി)യുടെ അനുമതി. യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ ചീഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർ ഖാലിദിനൊപ്പം ചേർന്ന് 1.90 ലക്ഷം ഡോളർ വിദേശത്തേക്കു കടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം. ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സ്വപ്ന സുരേഷിനു ഡോളർ മാറി നൽകാൻ ശിവശങ്കർ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയതായി മൊഴിയുണ്ടെന്നാണ് കസ്റ്റംസിൽനിന്നുള്ള സൂചന. കസ്റ്റംസ് നിയമം 113ഡി പ്രകാരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ശിവശങ്കർ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

