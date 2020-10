കൊച്ചി ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇഡി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വർണം കടത്തിയ വിവരം ശിവശങ്കറിന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് കരുതാനാവില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ വാട്സാപ്പിലൂടെ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നു. സ്വപ്ന പണം സമ്പാദിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ശിവശങ്കറിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ചില പദ്ധതികളുടെ കരാറുകളിൽ കമ്മിഷൻ പറ്റിയ വിവരവും ശിവശങ്കറിന് അറിയില്ലെന്ന് കരുതാനാവില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും ഇഡി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Enforcement Directorate wants M Sivasankar in Custory on Gold Smuggling Case