കോവിഡ്: പ്ലാസ്മ ചികിൽസ ഒഴിവാക്കിയേക്കും; ഉടൻ തീരുമാനമെന്ന് ഐസിഎംആർ

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ കോവി‍ഡ് ചികിൽസാ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽനിന്ന് കോൺവാലസെന്റ് പ്ലാസ്മ ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുന്നത് പരിഗണനയിൽ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടർ ബൽറാം ഭാർഗവ അറിയിച്ചു. പ്ലാസ്മ ചികിത്സ ഫലപ്രദമല്ലെന്നാണ് ഐസിഎംആറിന്റെ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

കോവിഡ് രോഗമുക്തരായവരിൽ അഞ്ചു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആന്റിബോഡി ദുർബലമായാൽ വീണ്ടും രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഐസിഎംആർ വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. വാക്സീൻ കണ്ടെത്തിയാൽപോലും മുൻകരുതലുകൾ തുടരണമെന്നും ഡോ. ഭാർഗവ പറഞ്ഞു.

പ്ലാസ്മ ചികിൽസ കൊണ്ട് കോവിഡ് രോഗ ബാധ മൂർച്ഛിക്കുന്നതു തടയാനോ മരണനിരക്കു കുറയ്ക്കാനോ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ഐസിഎംആർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡൽഹി, ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡ് ചികിൽസയ്ക്കായി പ്ലാസ്മ ചികിൽസ നടത്തിയിരുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തോതിൽ പ്ലാസ്മ ചികിൽസ പരീക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഐസിഎംആർ ആണ്.



കോൺവാലസെന്റ് പ്ലാസ്മ ചികിത്സ



കോവിഡ് ബാധിച്ചു രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ രക്തത്തിലെ, വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ചു ചികിത്സിക്കുന്ന രീതിയാണു കോൺവാലസെന്റ് പ്ലാസ്മ ചികിത്സ. രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ രക്തത്തിൽ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആന്റി ബോഡികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്തരത്തിൽ ആന്റി ബോഡി സംപുഷ്ടമായ പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് പോസിറ്റീവുകാരിൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ് ചികിത്സാ രീതി. പ്ലാസ്മയിലുളള ആന്റിബോഡി വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുകയും കൂടുതല്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കു രോഗി പോകുന്നതു തടയുകയും ചെയ്യും. ദാനം ചെയ്യാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നവരുടെ കൃത്യമായ ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാകും പ്ലാസ്മ സ്വീകരിക്കുക.

