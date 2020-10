ജയ്പുർ ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ നിർമാണത്തിനായി രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരും. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും സഭാസമ്മേളനം ഉടൻ ചേരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.



പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനിടെ കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ ബിൽ മൂലം കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരിതം മറികടക്കാൻ നിയമനിർമാണം നടത്തണമെന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചാബ് ഈ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി. താങ്ങുവിലയിൽ താഴെ കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കു കുറഞ്ഞതു 3 വർഷം തടവും പിഴയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള ബില്ലുകളാണ് പഞ്ചാബ് പാസാക്കിയത്. ഇവയ്ക്കു രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

English Summary: Rajasthan govt. to bring bill against Centre’s farm laws, says Ashok Gehlot