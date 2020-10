ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 54,044 കോവിഡ് കേസുകൾ. നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത് 7,40,090 പേർ മാത്രമാണ്. 67,95,103 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തരായിട്ടുണ്ട്. 76,51,108 പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, 24 മണിക്കൂറിനിടെ 717 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,15,914 ആയി ഉയർന്നു.

English Summary: With 54,044 new COVID19 infections, India's total cases surge to 76,51,108