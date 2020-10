‘ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും’; യുഎസിൽ ഇറാന്റെ തന്ത്രം

വാഷിങ്ടന്‍ ∙ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഡമോക്രാറ്റ് വോട്ടര്‍മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇ-മെയില്‍ സന്ദേശമയച്ചത് ഇറാനാണെന്നു യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. സന്ദേശങ്ങള്‍ അശാന്തി പടര്‍ത്താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്നു നാഷനല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ ജോണ്‍ റാറ്റ്ക്ലിഫ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയിലെ വോട്ടര്‍ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ റഷ്യയും ഇറാനും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കും തുല്യ പ്രാമുഖ്യമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംഘടിത നീക്കമാണിതെന്നാണ് നിഗമനം. ട്രംപ് അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകള്‍ എന്ന വ്യാജേനയാണ് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്നത്. ‘ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളെ തേടി ഞങ്ങളെത്തും’ എന്ന തരത്തിലുളള ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങളാണിത്.



തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു 13 ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് അസാധാരണമായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിദേശ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടെന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആശങ്ക ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്റലിജന്‍സ് കണ്ടെത്തലുകള്‍. പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇറാനില്‍നിന്നുള്ള മെയിലില്‍ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും റാറ്റ്ക്ലിഫ് പറഞ്ഞു.

വോട്ടര്‍മാരെ കുറിച്ചു ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അവര്‍ക്കിടയില്‍ തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വാര്‍ത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആശയക്കുഴപ്പവും അശാന്തിയും സൃഷ്ടിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകര്‍ക്കാനുള്ള നീക്കമാണിത്. എന്നാൽ ഏതു തരത്തിലാണു വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് റാറ്റ്ക്ലിഫ് വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യ എന്തു നീക്കമാണു നടത്തുന്നതെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ടര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് നല്‍കാറുണ്ട്. ചില മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ദുരുദ്ദേശ്യപരമായ സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ അതു പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അസ്വസ്ഥരാകരുതെന്നും നാഷനല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് അറിയിച്ചു.

2016ല്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സമാനമായ റഷ്യന്‍ ഇടപെടല്‍ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് അമേരിക്കന്‍ വോട്ടര്‍മാരെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിനു വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുടങ്ങിയാണു സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചത്. ട്രംപിനെതിരെ മത്സരിച്ച ഹിലരി ക്ലിന്റന് എതിരെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടന്നത്.

