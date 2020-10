കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പുതിയ 360 ബസ്; 286.50 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പുതിയ 360 ബസുകൾ വാങ്ങാൻ ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതി. ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ (50 എണ്ണം, വൈദ്യുതി), സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് (310 എണ്ണം, സിഎൻജി) ബസുകൾ എന്നിവ വാങ്ങാനായി 286.50 കോടിയുടെ അനുമതിയാണു സർക്കാർ നൽകിയത്.

27.50 കോടി രൂപ (50 ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിന്) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും. ശേഷിക്കുന്ന തുകയായ 259 കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽനിന്ന് 4% പലിശ നിരക്കിലുള്ള വായ്പയായാണു ലഭിക്കുക. ധനമന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക് ചെയർമാനായ കിഫ്ബി ബോർഡ് നേരത്തെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹരിതനഗരമാക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കെഎസ്ആർടിസി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മൂന്നു വർഷത്തിനകം സിഎൻജി, എൽഎൻജി, ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ എന്നിവ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കാനാണു ശ്രമം. ഇതിനായി ആനയറയിൽ സിഎൻജി പമ്പ് തുറന്നു. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എണ്ണക്കമ്പനികൾ പഠനം നടത്തി വരികയാണ്.



എൽഎൻജിയുടെ വില വിപണിയിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ 44 രൂപയ്ക്കാണ് 1 കിലോ എൽഎൻജി നൽകുന്നത്. സിഎൻജിയുടെ വില 57.3 രൂപയും. ഡീസൽ വാങ്ങുന്നതിനു ലിറ്ററിനു 71 രൂപ വരെയാണു നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. പുതിയ രീതിയിലേക്കു മാറിയാൽ ഏകദേശം 30 ശതമാനത്തിനകത്ത് സാമ്പത്തികം ലാഭിക്കാമെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.



