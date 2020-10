തിരുവനന്തപുരം∙ ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മിസോറാം മുന്‍ ഗവർണറുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധിയായി നിയമിച്ചു. കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്. ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിനായി സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ച അഞ്ചംഗ ഭരണസമിതിയിലെ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രതിനിധിയാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണസമിതിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രതിനിധിക്ക് പുറമേ ട്രസ്റ്റി നോമിനി, മുഖ്യതന്ത്രി, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോമിനി എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിജെപി എൻആർഐ സെൽ മുൻ കൺവീനർ ഹരികുമാറിനെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയാണ് കുമ്മനത്തിന് നിയമനം നൽകിയത്. ദേശീയ ഭാരവാഹിത്വ പട്ടികയിൽ കുമ്മനത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

English Summary: Kummanam Rajasekharan to represent centre in administrative committee of Sree Padmanabhaswamy Temple