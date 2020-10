ഇനി ചോദിക്കാതെ വരേണ്ട, സിബിഐയോട് മഹാരാഷ്ട്ര; ടിആർപി കേസിൽ രണ്ടും കൽപിച്ച്

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇനി സിബിഐക്കു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണം. സംസ്ഥാനത്തോടു ചോദിക്കാതെ കേസുകൾ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അനുമതി പിൻവലിച്ചതോടെയാണിത്. ചാനൽ റേറ്റിങ്ങുമായി (ടിആർപി) ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സിബിഐക്കു കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെയാണു നടപടി.



കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഉടമസ്ഥരായ എആർജി ഔട്ട്‌ലിയർ മീഡിയയും അർണബ് ഗോസ്വാമിയും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



ടെലിവിഷൻ റേറ്റിങ് പോയിന്റ്സിൽ (ടിആർപി) തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കേസും സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണു മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും അർണബിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ പ്രതി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തിനു സമൻസ് അയയ്ക്കണമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടുത്ത മാസം അഞ്ചിനകം മുദ്രവച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കാനും മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



ടിആർപി കേസിൽ അന്വേഷണം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനാണു കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള നീക്കമെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ. എആർജി ഔട്ട്‌ലിയർ മീഡിയ കോടതിയിൽ സമാനമായ വാദം ഉയർത്തിയതും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ടിആർപി കേസിൽ സിബിഎ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും എഫ്ഐആർ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തോടു ചോദിക്കാതെ കേസുകൾ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അനുമതി പിൻവലിച്ചത്. എന്നാൽ സുശാന്ത് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി മാർഗനിർദേശമുള്ളതിനാൽ കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരാൻ സിബിഐയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല.



English Summary: Maharashtra Withdraws Blanket Consent To CBI To Probe Cases In State