ഒസിഐ കാർഡുള്ളവർക്കും വിദേശികൾക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാം; വീസ കാലാവധി നീട്ടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഒസിഐ) കാർഡ് ഉടമകൾക്കും വിദേശികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരം ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ അനുമതി. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സഞ്ചാരവിലക്കും വീസ നിയന്ത്രണങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ മയപ്പെടുത്തി. നിലവിലുള്ള വീസകളുടെ കാലാവധിയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാനും തിരികെ പോകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശികള്‍ക്കും സ്വദേശികൾക്കും കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളിലെ വീസ, യാത്ര നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇളവുകൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇലക്ട്രോണിക് വീസ, ടൂറിസ്റ്റ് വീസ, മെഡിക്കൽ വീസ എന്നിവ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വീസകളുടെയും കാലാവധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീട്ടിനൽകാനും തീരുമാനിച്ചു.

ഒസിഐ കാർഡുള്ളവർക്കും വിദേശികൾക്കും തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയും വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ വഴിയും രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിലെ വിമാനങ്ങളിലൂടെയും നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ വിമാനങ്ങളിലൂടെയും വരാം. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കോവിഡ് നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് രാജ്യത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള വ്യോമഗതാഗതം സർക്കാർ തടഞ്ഞത്. മാർച്ച്് 23 മുതൽ രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. മേയ് 25 മുതൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

English Summary: Visa Curbs Eased; OCI Card Holders Can Visit India, Not For Tourism