കോവിഡ് ബാധിത വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ മരിച്ചു; സംഭവം യുഎസിൽ

ടെക്സസ്∙ കോവിഡ് ബാധിതയായ യുവതി ഡാലസിൽനിന്ന് ലാസ്‌വെഗസിലേക്കു പോയ സ്പിരിറ്റ് എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽവച്ചു മരിച്ചു. ജൂലൈയിൽ നടന്ന സംഭവം ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

ജൂലൈ 24ന് ലാസ്‌വെഗസിൽനിന്ന് ഡാലസിലേക്കുള്ള സ്പിരിറ്റ് എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ കയറിയതായിരുന്നു 38കാരിയായ ടെക്സസ് സ്വദേശിയായ യുവതി. യാത്രയ്ക്കിടെ അബോധാവസ്ഥയിലായതോടെ യുവതിയുമായി വിമാനം ന്യൂ മെക്‌സിക്കോയിലെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും യുവതി മരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിമാനത്താവള വക്താവ് സ്റ്റെഫാനി കിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. വിമാനജീവനക്കാർ അടിയന്തര ചികിൽസ നൽകിയിരുന്നുവെന്ന അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മരണശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ കോവിഡ് ബാധിതയാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. അമിതവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതിക്ക് ആസ്ത്മയും ഉണ്ടായിരുന്നത് മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ന്യൂ മെക്സികോ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. യുവതിക്കു കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് വിമാനത്താവള മാനേജർമാർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ സാധാരണ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണക്കിലെടുത്തതെന്നും കിറ്റ്സ് പറയുന്നു.

English Summary: US Covid Patient Dies On Flight, Officials Didn't Know She Was Positive