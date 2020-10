റഷ്യയെ നോവിക്കാതെ ട്രംപ്; വർണവെറി സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു: ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപും ഡമോക്രാറ്റ് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡനും തമ്മിലുള്ള അവസാന സംവാദം പുരോഗമിക്കുന്നു. ടെന്നസിലെ നാഷ്‌വില്ലിലാണ് സംവാദം നടക്കുന്നത്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധം, വംശീയത, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നിവയാണ് മുഖ്യചർച്ചാവിഷയം. ആദ്യ സംവാദത്തില്‍ ഇരുനേതാക്കളും പരസ്പരം തടസപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇത്തവണ മ്യൂട്ട് ബട്ടന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് വാക്സീൻ ഉടനെന്നു ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്റേത് കഴമ്പില്ലാത്ത അവകാശവാദമെന്ന് ജോ ബൈഡൻ ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്ത് വർണവെറി സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടെന്നും ബൈഡൻ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ജോ ബൈഡന്റെ മകനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ട്രംപ്, റഷ്യയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടപെടലിൽ വിമർശിച്ചില്ല.

കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യം (ഡാകാ) പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളായിരിക്കെ രേഖകളില്ലാതെ യുഎസിൽ എത്തിയ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്ന നിയമം നൂറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കും. ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും.

