ശിവശങ്കറിനെതിരായ ഇഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ വാദങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി: സുരേന്ദ്രൻ

തൃശൂർ ∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിന്റെ ​ഗൂഢാലോചനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനു പങ്കുണ്ടെന്ന ഇഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വാദമുഖങ്ങളും പൊളിക്കുന്നതാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ശിവശങ്കറിനെ കോൺടാക്ട് പോയിന്റാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണം. രാജ്യദ്രോഹ കേസിന്റെ ​ഗൂഢാലോചനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പങ്കെടുത്തത് സംസ്ഥാനത്തിനു നാണക്കേടാണ്.

കേരളത്തിൽ കോവിഡ് രോ​ഗികളോട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. തൃശൂരിൽ കോവിഡ് രോ​ഗിയായ വയോധികയെ കെട്ടിയിട്ട സംഭവം ഉണ്ടായി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ജനറൽ ഐസിയുവിലാണ് കോവിഡ് രോ​ഗിയെ ചികിത്സിച്ചത്. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്..

രോ​ഗികളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ആംബുലൻസുകളില്ല. ഉള്ളതിൽ കെയർടേക്കർമാരില്ല. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം ഒന്നാംസ്ഥാനത്താണ്. മരണനിരക്ക് കുറ‍ഞ്ഞത് നേട്ടമാണെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യമാണ്. സർക്കാരിന് ദിശാബോധം നഷ്ടമായി. ദയനീയമായി സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സർക്കാരിന് ഉപദേശം നൽകുന്നവർക്ക് ശാസ്ത്രീയബോധമില്ല. കള്ളക്കടത്തുകാരെയും മാഫിയകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാർ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ അവ​ഗണിക്കുന്നു. വാളയാർ സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ വീണ്ടും സഹായിക്കുകയാണ് സർക്കാരെന്ന് ഇരകളുടെ അമ്മ പറയുന്നു. ഇതാണോ പിണറായി വിജയന്റെ സ്ത്രീശാക്തീകരണം? സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കും. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ സമരശ‍ൃംഖല സംഘടിപ്പിക്കും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് 50 മീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ അഞ്ച് പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് നിൽപ്പുസമരം.

സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മിസോറം മുൻ ​ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരനെതിരെ പരാതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടുപോലും സർക്കാർ കേസെടുത്തു. കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ തെളിമയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാമെന്നാണോ പിണറായി കരുതുന്നത്? പൊലീസിനെ ചട്ടുകമാക്കി ബിജെപി നേതാക്കളെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി ആക്രമിച്ചാൽ പാർട്ടി കയ്യുംകെട്ടി ഇരിക്കില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

